Szeptember végével zárult le a Ryanair pénzügyi éve. Az adatok alapján a társaság utasszáma 11 százalékkal 105,4 millióra, az árbevétel 30 százalékkal 8,58 milliárd euróra, a profit 59 százalékkal 2,18 milliárd euróra nőtt. Ugyanakkor a működési költségek is megugrottak 24 százalékkal, 6,16 milliárd tettek ki.

A vállalat részvényenként 0,35 euró, azaz összesen 400 millió euró osztalékot fizet, jövő februárban 200 milliót, a maradékot pedig 2024 szeptemberében.

A légitársaság új osztalékpolitikája részeként az adózott eredmény 25 százalékát fizetik ki osztalékként, melynek meghatározásánál a menedzsment több tényezőt is figyelembe vesz majd, hogy eldöntse, extra osztlaékto fizet vagy saját részvényeket vesz vissza – írja a Portfolio.

Az ír fapados légitársaság a 2024-es pénzügyi évre 183,5 millió utassal számol, 9 százalékkal többre, mint tavaly, ugyanakkor ez függ attól is, képes lesz-e a Boeing teljesíteni a leszállításokat az év végéig.

A vállalat menedzsmentje ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy nem lesz olyan magas a pénzügyi harmadik negyedév eredménye a korábbiakhoz képest, mivel az üzemanyag költségei jócskán megugrottak. Ennek ellenére 1,85-2,05 milliárd eurós profitot jeleznek előre, ami arra is rámutat, hogy a pénzügyi második félévben a cég veszteséges lesz, mivel az első félévben a profit a 2,18 milliárd eurót is elérte.