Elkezdte keresni leendő munkavállalóit magyarországi fióktelepéhez a Revolut. A toborzásról a Revolut Bank UAB egyik magyar alkalmazottja számolt be LinkedIn felületén, melyet a Revb.hu szúrt ki.

A magyar piacon jelenleg Legal Counsel és Regulatory Compliance Manager pozíciókra keresnek szakembereket. A közösségi platformon közvetlenül lehet is pályázni az állásokra, persze csak komoly motivációk és curriculum vitae mellett.

A fintech a fiókbank nyitásával nem igényelne magyar banki licencet, ami azt jelenti, hogy változatlanul a litván bankbetét biztosítás vonatkozna a számlákra. Ugyanakkor magyar számlaadatok tartoznának a forint alapú számlákhoz, ami azt jelenti, hogy akár a munkabérünket is könnyebben fogadhatjuk a Revolut-számlánkra, és akár a hazai azonnali banki átutalási szabadalmat is elhozhatja a fióktelep. Ezen felül a hivatalos magyar panaszkezelés és ügyfélszolgálat is elérhetővé válna.

Léder Tamás, a Revolut hazai vezetője korábban azt nyilatkozta, hogy a a bank nem hárítja át a felhasználókra a tranzakciós illetékeket, éves szinten több tízmilliárd forintot fizetnek a magyar felhasználók tranzakciói után az államkasszába. Az október elsejével bevezetett deviza váltásokra is igaz ez, ám a hazai vezető elismerte: nem tudja, hogy ez mennyire tartható hosszútávon.