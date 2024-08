A július közepe óta tartó árfolyamcsökkenés több milliárd dollárt faragott le a Zepbound és a Wegovy gyártók piaci értékéből, csökkentve ezzel az ágazati versenytársakhoz képest elért éves teljesítményüket.

A Pfizer, a Roche Holding és az AstraZeneca közelmúltbeli pozitívabb kilátásai után pedig nagy a nyomás, hogy ők is kövessék a példájukat.

Az elemzők szerint a Novo Nordisk Wegovy és Ozempic nevű gyógyszerei együttesen több mint 27 milliárd dollár forgalmat termelhetnek idén – írja a Bloomberg.

Ugyan a két vállalat részvényei a piac nagyrészével együtt csökkentek, még mindig jelentős felárral kereskednek a szektor többi részéhez képest. Sok elemző és befektető számára azonban indokoltnak tűnnek az értékelések, mivel a súlycsökkentő gyógyszerek más kockázatokat, többek között a szívbetegségeket is enyhíthetik.

A befektetők a vállalatoktól iránymutatást fognak kérni a gyógyszerek ellátási kilátásairól és az esetleges további kínálat értékesítésre gyakorolt hatásáról is. Egy időre hiány volt a készítményekből az Egyesült Államokban, ám az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal pénteken közölte, hogy ismét elérhetőek.

A részvényeseket az is feszültségben tartja, hogy továbbra is versenyben vannak a rivális súlycsökkentő gyógyszerek fejlesztői, hogy beléphessenek a fogyókúrás készítmények piacára. A Goldman Sachs csoport előrejelzése szerint ez a piac 2030-ra már a 130 milliárd dolláros értéket is elérheti.