A hír hallatán többek szemében megjelenhettek a dollárjelek arra gondolva, hogy a McDonald’s után most ők is megmutathatják, hogyan kell „Big Mac” szendvicset készíteni. A helyzet azonban nem ilyen egyszerű.

Először is fontos leszögezni, hogy a McDonald’s nem veszítette el a „Big Mac” EU-s védjegyét. Minden olyan árura megmaradt ugyanis a védjegy, amely vonatkozásában a McDonald’s sikeresen bizonyította a védjegyhasználatot. A „Big Mac” védjegy oltalma tehát csak részlegesen szűnt meg, mégpedig azon áruk kapcsán, amelyekre azt a McDonald’s egyébként sem használta. A legjelentősebb, médiahírt is kapó olyan áru, amelyre vonatkozóan megszűnt a „Big Mac” védjegy oltalma, a csirkés szendvics volt.

A (részben) megmaradt védjegy, illetve az évek alatt kialakított márkaismertség továbbra is széleskörű oltalmat biztosít a McDonald’s-nek.

Csirkés szendvics is lehet Big Mac

„Érdemes kiemelni, hogy a McDonald’s továbbra is jogszerűen használhatja a „Big Mac” megjelölést nem csak a fogyasztók széles köre által ismert marhahúsos szendvicseken, hanem akár a fent említett csirkehúsos szendvicseken is

– már, ha szeretné, ugyanis a védjegy hiánya önmagában még nem jelenti azt, hogy tilos a megjelölés használata” – magyarázza Geyer-Hirt Dóra, az Oppenheim Ügyvédi Iroda szakértője.

E használat pedig nem csak azt jelenti, hogy továbbra sem tudja harmadik személy megtiltani a McDonald’s-nak, hogy használja a megjelölést, hanem azt is, hogy mivel azt mindig is az amerikai gyorsétteremlánc használta, akár a jövőben is kifogást emelhet mások használatával szemben. A McDonald’s korábbi, időben és földrajzi értelemben is kiterjedt, intenzív használata ugyanis a védjegytől független jogi védelemre is alapot ad.

A védjegy „jóhírneve” széles körű oltalmat biztosít

„Egy jóhírnévvel bíró védjegy alapján pedig akkor is sikeresen fel lehet lépni későbbi megjelölésekkel szemben, ha az ellentartott áruk nem kifejezetten hasonlók” – hívja fel a figyelmet Geyer-Hirt Dóra. Elég, ha a két megjelölés hasonlít annyira, hogy a fogyasztók a későbbi megjelölést észlelve a korábbi jóhírű megjelölésre asszociálnak, és ez az asszociáció a jóhírnévvel bíró védjegyre káros hatással lehet. Így például a későbbi megjelölés kihasználja, vagy adott esetben rontja a korábbi védjegy jóhírnevét.

„Tehát a „Big Mac” EU-s védjegy részleges megszűntnek nyilvánítása a nem csorbítja érdemben a McDonald’s márkával kapcsolatos jogait” – emeli ki az Oppenheim szakértője.