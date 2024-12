Hello Kitty idén lett 50 éves, de a Sanrio részvényeinek mozgása alapján az ikonikus macskaszerű karaktert egy új generáció fenyegeti a Bloomberg beszámolója szerint.

A Hello Kitty tulajdonosának részvényei idén több mint 150 százalékot ugrottak, így 2024-ben a tokiói tőzsde nagykereskedelmi ágazati indexének száguldó vezetőjévé váltak.

Mindez leginkább egy kis szellemnek és a tündéreknek köszönhető. A legújabb rajzfilmfigurák ugyanis a vállalat szellemi tulajdonból származó bevételeinek hatalmas növekedéséhez vezettek.

Az előrejelzések szerint a 2025 márciusában záruló pénzügyi évre a Sanrio működési nyeresége több mint 50 százalékkal, rekordmagasra emelkedik.

2020 óta egyébként a Sanrio részvényei közel 800 százalékkal nőttek. Ekkor vette át Tomokuni Tsuji, aki 36 évével fiatalabb, mint a Hello Kitty, az elnöki posztot nagyapjától, a cég alapítójától, Shintaro Tsujitól.

A cég karaktereiben a Hello Kitty-n kívül is jelentős potenciál van, amelyek megmutatkoznak a gyorsan növekvő tengerentúli eladásokban – mutatott rá Maya Funaki, az RBC BlueBay Asset Management portfóliómenedzsere.

A Sanrio 450-et számláló karakterkínálata hatalmas népszerűségnek örvend, üzleteikben tolonganak a turisták, hogy megvásárolják a limitált kiadású kabalákat. És hogy mit is szeretnek leginkább?

Globális hírneve ellenére Hello Kitty csak az ötödik helyen végzett a vállalat 2024-es karakterrangsorában, amelyre világszerte több mint 57 millió szavazat érkezett.

Az első helyet Cinnamoroll, egy bolyhos kutya szerezte meg.

Hello Kitty pedig legutóbbi, 2019-es győzelme óta nem nyert, még az is előfordult, hogy nem jutott be az első ötbe sem.

Hozzájárulása a Sanrio árucikkekből és licencekből származó bruttó nyereségéhez a tavalyi pénzügyi évben 30 százalékra esett vissza, ami kevesebb, mint a fele az egy évtizeddel ezelőtti értéknek. Más karakterek részesedése viszont megduplázódott, 50 százalék fölé emelkedett.

A „cukiság királynője”, Hello Kitty történetének persze még koránt sincs vége, már 2024-es születésnapi ünneplése is megdobta a bevételt, sőt, szereplésével egy hollywoodi filmszerződés van előkészületben.