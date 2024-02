Feburár másodikától növekedett a Revolut Plus, Premium és Metal csomagok díja. A Standard csomag továbbra is díjmentesen elérhető, emellett pedig a Revolut Ultra 19 500 forintos havidíjával sem történik változás. A Revolut növekedése ellenére azonban számos kritika is felmerült a pénzintézet működésével kapcsolatban hazánkban.

A litván Revolut Bank UAB Közép–Kelet Európában több mint 10 millió felhasználóval rendelkezik, amelyből jelentős ügyfél kört tesz ki a magyar 1 millió fogyasztót számoló piac.

A Revolut jelenleg a litván jegybank felügyelete és garanciája szerint működik, nem fióktelepként vagy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közreműködésével önálló leánybankként.

A MNB támogatja az innovációt a magyar pénzügyi szektorban, hiszen ez erősíti a piaci versenyt, ösztönzi a fejlesztéseket és költséghatékonyabb működést tesz lehetővé. – írja a Haszon.hu.

Mindezt azonban csakis a fogyasztóvédelmi irányelvek maradéktalan tiszteletben tartásával engedélyezi a jegybank.

Küldöldi pénzintézmény estében a fogadó országot csak rendkívül korlátozott fogyasztóvédelmi jogosítványok illetik meg. Amennyiben a Revolut hazai fiókteleppé lépne elő, lehetőséget adna az MNB-nek hogy folyamatos fogyasztóvédelmi felügyeletet biztosítson a magyar fogyasztóknak. Jelenleg a bank itthoni ügyfelei számára nincsen biztosítva magyar nyelvű telefonos vagy személyes ügyfélszolgálat, illetve a jegybank nem kérhet ki a magyar ügyfelekről információkat jogviták esetén.

A Magyar Nemzeti Bank már hangsúlyozta hogy a Revolut a magyar ügyfelek iránti elköteleződését azzal erősíthetné meg leginkább, ha magyarorszégi székhellyel és tőkeerővel rendelkező, önálló leánybankként csatlakozna a magyar betétvédelmi rendszerhez. Ez lehetőséget adta az MNB-nek hogy a lehető legjobban megvédje a hazai fogyasztókat és a pénzügyi stabilitást.