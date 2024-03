Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A British Airways a nemzeti légitársaság 7 milliárd fontos (3 119 milliárd forintos) átalakításának részeként a legtöbb járaton ingyenes azonnali üzenetküldést kínál, és egy új alkalmazással lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy automatikusan foglaljanak alternatív utazási lehetőségeket fennakadások esetén.

A wifivel rendelkező repülőgépek utasai – a Heathrow-i flotta mintegy 80 százaléka, valamint a kisebb gatwicki járat teljes állománya – a jövő hónaptól kezdve ingyenesen küldhetnek szöveges üzeneteket a WhatsApp és a Facebook Messenger szolgáltatásokon a repülés során.

Jelenleg az utasoknak egy kis díjat kell fizetniük az alapvető wifi-szolgáltatások használatáért, de mindazok, akik feliratkoznak a légitársaság ingyenes hűségklubjába, ingyenesen használhatják majd a szöveges üzenetküldő szolgáltatásokat – bár telefonálni vagy képeket küldeni így sem tudnak.

A légitársaság emellett új ülőhelyeket és várótermeket hoz létre a prémium utasok számára, és 750 millió fontot költ az elavult informatikai rendszerének korszerűsítésére – írja a The Guardian.

Minden repülőgépre terveznek wifit

A légitársaság közölte, hogy 2025 végére minden repülőgépén lesz fedélzeti wifi. Bár más teljes körű szolgáltatást nyújtó globális légitársaságok, mint például a KLM és a Lufthansa már kínálnak ingyenes üzenetküldést, a British Airways reméli, hogy ez a megoldás megkülönbözteti majd legnagyobb brit rövid távú versenytársaitól, az EasyJet-től és a Ryanairtől.

A BA bemutatta rövid távú flottájának új üléseit, amelyeket az új Airbus repülőgépek májusi érkezésével vezetnek be, jobb és könnyebben hozzáférhető töltőportokkal felszerelve. A prémium kategóriás Club Europe üléseken a vállalat visszahozza az egyedi bőrből készült tálcát, amely a megüresedett középső ülésen helyezkedik el, és így még kényelmesebbé teszi az utazást.

A 7 milliárd fontos (közel 3 119 milliárd forint) beruházás nagy részét, amelyet a múlt héten jelentettek be a nyereség növekedésével párhuzamosan, új, üzemanyag-takarékosabb repülőgépekbe fektetik, de jelentős összeget fordítanak a háttér-informatikai fejlesztésekre, valamint a nyilvános weboldal és az alkalmazás fejlesztésére is. Az egyik változás, amely 2024 végén lép életbe, az lesz, hogy az ügyfelek maguk foglalhatnak át más légitársaságokhoz és sürgősségi szállásokhoz is, ha fennakadásokba ütköznének.