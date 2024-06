A világ egyik legnagyobb háztartási gépgyártójának felvásárlása jelentősen megerősítené az autóipari beszállítójaként számon tartott német cég háztartási készülék üzletágát – mondták a Reutersnek az ügyre rálátó források.

Az elsősorban a mosógépeiről és a hűtőszekrényeiről ismert Whirlpool a közelmúltban a kisebb konyhai készülékek piacán is terjeszkedni kezdett. Azonban az elmúlt két évben piaci értékének közel 50 százalékát veszítette el a michigani székhelyű vállalat.

A cég eladta közel-keleti és afrikai érdekeltségeit, illetve jelentősen átszervezte európai üzletágát. A Whirpool nemrég közölte, hogy mintegy 1000 munkahelyet szüntet meg a haszonkulcsok növelése érdekében.

Az egyik forrás szerint az amerikai cég piaci kapitalizációja 4,8 milliárd dollár lehet.

Terjeszkedik a Bosch

A források szerint még egyáltalán nem biztos, hogy megvalósul az akvizíció, a Bosch szóvivője nem volt hajlandó kommentálni a „piaci pletykákat".

Az állítólagos megvásárlás előtt álló amerikai vállalat részvényei 20 százalékot ugrottak a tőzsdei kereskedésben a Reuters jelentése után.

Stefan Hartung, a Bosch vezérigazgatója májusban úgy nyilatkozott, hogy több nagyobb felvásárlási célpontot is vizsgálnak és azt sem zárják ki, hogy akár egy új üzletágba is belépjenek. Később arról is beszélt, hogy a cég egyes üzletágait akár tőzsdén is listázná, ám részleteket nem árult el.

A Whirlpool – melynek márkái közé tartozik az Ariston, a Hotpoint, az Ignis és a Privileg – megvásárlása a német ipari csoport legnagyobb nyilvánosságra hozott ügyletei közé tartozna.