Az új munkaszerződést a szakszervezet tagjainak 59 százaléka fogadta el. Ezzel pedig a Boeing végre elkezdheti helyreállítani a működését és pénzügyeit, melyre az új vezérigazgató érkezése óta nem lehetett sort keríteni.

A másfél hónapig tartó sztrájk anyagilag nagyon megviselte a vállalatot. Ráadásul a vállalásit sem tudta elaprózni: a megállapodás részeként ugyanis a munkavállalók a következő négy évben 38 százalékos béremelést és magasabb nyugdíjjárulékokat kapnak.

Ezt maga a Gépészek és Repülőgépipari Dolgozók Nemzetközi Szövetsége, amely ezidáig mintegy 33 ezer sztrájkoló dolgozót képviselt.

A Bloomberg értesülései szerint az órabéres munkavállalók már szerdán visszatérhetnek a munkaállomásokhoz a washingtoni, oregoni és kaliforniai üzemekben. A vállalat részvényei akár 1,9 százalékot is emelkedhettek a tőzsdei kereskedésben, ugyanakkor azok idén mintegy 41 százalékot veszítettek értékükből, amivel 2008 óta minden bizonnyal a legrosszabb éves hozamot érik el.

Felszállt a remény

Kelly Ortberg, a Boeing új vezérigazgatója számára ez az áttörés egyértelmű győzelmet jelenthet a lap szerint, amivel megnyílhat az út ahhoz, hogy rendet tegyenek a gyárakban. És van is mit helyrehozni, a vállalati kultúrától kezdve a gyári munka minőségéig.

Január óta ugyanis szisztematikusan megtorpant a Boeing, eleinte csak a gyártás kvalitásait illetően, majd a munkakörülmények, a felsővezetés válságkezelése, valamint a pénzügyi nehézségek is sorban felszínre jutottak, melyek végül a vezérigazgató távozásához vezettek.

A megállapodással azonban a szakszervezet és Ortberg is elkezdett nyitni egymás felé, előbbi ugyanis belső levelezésben méltatta a konszenzust.

Hogy ez mennyire jelentőségteljes előrelépés a vállalat jelenlegi helyzetében, azt a legjobban talán az jellemzi, hogy még Joe Biden elnök is gratulált az összefogás létrejöttéhez.

Ugyanakkor az 59 százalékos elfogadási ráta azt mutatja, hogy továbbra is van a szakszervezet belül ellenállás.

Méghozzá igen heves: a lap tudósítása szerint a szavazás eredményének bejelentésekor is volt, aki hangos fújolásba kezdett. Jon Holden szakszervezeti elnök elismerte, hogy a 41 százalékos arányú elutasítottság a tagok nagyrészét képviselik, ennek apropóján pedig megfogadta, hogy a 2028-as szerződési tárgyalások során jobb feltételeket fognak kiharcolni.

Nem mertek még több kockázatot vállalni

Most azonban ennyire futotta, egy újabb elutasítás ugyanis a hetek óta tartó kollektív tárgyalásokon elért eredményeket teljesen felborította volna. Ez igen kellemetlen dominót indított volna el a légiközlekedés teljes iparágában, mivel a Ryanair épp az elhalasztott gyártási folyamatok miatt csökkentette a jövő évre vonatkozó várható utasforgalmát.

A szakszervezet elnöke szerint jelenleg 6000 repülőgépnyi hátralékban vannak a gyártást illetően.

Holden szerint mindemellett igen szűklátókörű lenen a vezetőség, ha mindezek után elbocsátási hullámba kezdene a Boeing, annál is inkább, mert Ortberg számos költségcsökkentést vezetett már be így is, hogy a sztrájk következményeit átvészelje.

A sztrájk naponta mintegy 100 millió dollár bevételkiesést jelenthetett a Boeing-nek egyes becslések alapján és bár a mintegy 24 milliárd dolláros tőkebevonásával elkerülte a hitelminősítés valószínűsíthető leminősítését, a vállalat legnehezebb feladat még csak most kezdődik: rehabilitálnia kell magát a gyárak helyreállításával és a beszállítók ellátásával.