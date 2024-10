A Boeing dolgozói szerdán elutasították a cég béremelési javaslatát és a több mint öthetes sztrájk folytatása mellett szavaztak, ami hatalmas csapást jelent Kelly Ortberg új vezérigazgató azon tervére, hogy megerősítse a nehézségekkel küzdő repülőgépgyártó pénzügyeit. Ortberg augusztusban ült be az igazgatói székbe azzal az ígérettel, hogy elődeihez képest szorosabban együtt fog működni a gyári munkásokkal – írta meg a Reuters.

A Boeing ajánlatának elutasítása az évek óta tartó haragot tükrözi a munkavállalók részéről, akik úgy érezték, hogy becsapták őket. A szavazás után a szakszervezeti vezetők kijelentették, hogy készek azonnal folytatni a tárgyalásokat a céggel, de 40 százalékos béremelést és a meghatározott összegű nyugdíj visszatérítését kérik.

A Boeing gyár dolgozóinak bérei elmaradtak az inflációtól is, és azt sérelmezték, hogy a repülőgépgyártó eközben több tízmilliárd dollárt költött részvények visszavásárlására, és rekordnagyságú vezetői prémiumokat fizetett ki.

A Boeing nem kommentálta a szavazást.

Szeptember 13-án mintegy 33 ezer dolgozó tette le a munkát a Boeing nyugati parti gyáraiban, leállítva a legkelendőbb 737 MAX, valamint a 767 és 777 széles törzsű gépek gyártását.

Mivel a Boeing és az IAM a hónap elején patthelyzetbe került, Julie Su megbízott amerikai munkaügyi miniszter segített a legutóbbi ajánlat szavazásra bocsátásában, miután a múlt héten Seattle-ben személyesen tárgyalt mindkét féllel.

A Boeing a legnagyobb szereplője az amerikai repülőgép-szállítási láncnak, amely már most is kritikus pénzügyi nyomással néz szembe. Ha a sztrájk november végén is folytatódik, elbocsátások és drasztikusabb elbocsátások következnek be. A Boeing bejelentette, hogy 17 000 munkahely megszüntetését tervezi.

A munkások másodszor utasították el a bérajánlatot, a múlt hónapban nem fogadták el a négy évre szóló 25 százalékos emelési ajánlatot, ami sztrájkhoz vezetett.