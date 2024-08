Ugyan az új modellcsaládot nem kizárólag Kínában értékesítik majd, mégis elsősorban oda szánják. Ezért aztán az sem biztos, hogy Európában viszontlátjuk majd.

És éppen ezért is fordulhat elő a Totalcar szemléje szerint az, hogy egyes források alapján ezekről az autókról még az Audi logója is lekerülhet. A döntés mögött a márka imázsának fenntartása állhat, ugyanis a tervek szerint kizárólag Kínában lesz elérhető az új család, ráadásul a fejlesztést is ott végzik és a beszállítók is helyi érdekűek lesznek.

A pletykák szerint a két cég az IM Motors által is használt SAIC platformot alkalmazza majd az új autók esetében, és CATL valamint ADAS akkumulátor hajthatja őket. Mivel az Audi a Volkswagen MEB és PPE platformját használja a saját autóihoz, így vélhetően ebből az okból kifolyólag szeretné a kínai modelljeit megkülönböztetni.

Az Audi négykarikás logóját először 1932-ben lehetett látni, miután gazdasági és fejlesztési érdekekből négy gyártó, a DKW, a Horch, a Wanderer és az Audi egyesültek. A négy karika a négy gyártót jelképezi, akiknek az autói egészen 1966-ig nem használtak egységes logót. A ma ismert Audi AG még ennél is később, 1985-ben jött létre – írja a lap.