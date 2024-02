Több negyedéven át stagnálást mutatott az ikonikus társaság, amely lassan 10 éve kisebb megszakításokkal a világ legnagyobb tőzsdei vállalata, bár az előző hetekben megelőzte a Microsoft. Az Apple esetében a korábbi nagy remény, a kínai piaci növekedés elvesztése aggasztotta a befektetőket, de a társaság Kína nélkül is egész jól megvan, a fejlett világban rengeteg a hűséges vásárlója, akik fele egyúttal előfizető is valamelyik szolgáltatásra.

Ömlik a pénz

A társaság tavalyi negyedik negyedéves eredménye kifejezetten erős lett, de Tim Cook vezérigazgató sajnálkozott, hogy Kínát nem fogják uralni, mivel a helyi gyártók feléledtek, az iPhone eladások 13 százalékkal estek vissza. Néhány részvényes megijedt ettől, így a részvény 4 százalékkal lejjebb indított pénteken, és úgy nézett ki, hogy jön az eladói nyomás, de erről szó sem volt. Rövid idő múlva megjelentek a vevők, és visszahúzták az árat az előző napi szintre.

A cég árbevétele közel 120 milliárd dollár lett a negyedévben a 118 milliárd körüli várakozásokkal szemben, ami akárhogy is nézzük, elképesztő összeg, pláne éves szinten. Ezen belül az iPhone 70 milliárdot hozott, vagyis bőven több mint a felét, a második legnagyobb tétel, 23 milliárd a szolgáltatásokból jött. Ez sokatmondó: az iPhone tulajdonosok nem csak megveszik a készüléket, de szívesen előfizetnek a cég szolgáltatásaira is.

Egyéb termékek

A Mac, azaz az Apple kis laptopja 8 milliárdot hozott, az iPad 7 milliárdot, más termékek (okosórák, fejhallgatók stb.) 12 milliárdot. A cég 46 százalékos bruttó árréssel dolgozik, és ez a gigantikus árbevétellel együtt továbbra is gigantikus pénzgyárrá teszi a társaságot, amely ezt hatalmas nyereséget jórészt visszajuttatja a részvényeseknek. A nettó eredmény 34 milliárd dollár lett, ami 13 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest.

Rengeteg hűséges vásárló és előfizető

Tim Cook vezérigazgató elmondta a CNBC-nek, hogy a decemberi növekedés nagy ugrás az előző negyedévhez képest, bár részben naptárhatás is volt benne, mert a cég naptára szerint egy héttel kevesebb volt a negyedévben mint tavaly (14 helyett 13 hét). Azonban ha így is van, ez az egy hét csak 7 százalékot jelent, miközben a növekedés 13 százalék volt, így 6 százalékos növekedés akkor is marad. Az Apple elmondta, hogy 2,2 milliárd eszköze van aktív használatban, ez a szám egy évvel korábban 2 milliárd volt, emellett egymilliárd előfizetőjük van a szolgáltatásokra.

A kínai álom elillant

A cég mindenhol növelte árbevételét, kivéve Kínában, ahol 13 százalékos visszaesés következett be. Tim Cook nagyon várta a csodát Kínától, de magukhoz tértek a helyi gyártók, mint a Huawei és a többi korábban népszerű márka, melyeket csak átmenetileg tudott visszaszorítani, hogy nem fértek hozzá az 5G használatához szükséges fejlett technológiához.

Ezek korlátozása kiváltotta a kínai állam haragját, így az iPhone-t üldözni kezdték, az állami hivatalokba nem engedték külföldi eszközök behozatalát (noha az iPhone-t teljes egészében Kínában gyártotték, most kezdik a gyártást Kínába telepíteni). Az olcsóbb kínai telefonok pedig sokkal inkább kielégítik a kisebb fizetőképes keresletet: a mostani válság mutatja, hogy Kína egy főre jutó GDP-ben és vásárlóerőben belátható időn belül nem közelíti meg a nyugati országok szintjét.

Erős részvényesi visszajuttatás

Így nem lesz belőle gigantikus Apple-ország, mint amilyen az USA, ahol valóban alig vesznek más típusú telefont, mint az iPhone, és persze az Apple szolgáltatásokra is jut bőven a magas jövedelmekből. Ez egy viszonylag ritka, szokatlan márkahűség immár több mint 10 éve, ez az, ami még a híres befektető, Warren Buffett figyelmét is felkeltette, és ezért vásárolt be úgy az Apple részvényeiből, hogy az cége portfóliójának több mint felét teszi ki.

A negyedévben 27 milliárd dollárt fordított a társaság sajátrészvény vásárlásra és osztalékfizetésre, így a részvényei visszajuttatás továbbra is igen magas, a részvények száma csökken, így az egy részvényre jutó nyereség akkor is növekszik, ha az eredmény stagnál. Ez elég jól megtámasztja az árfolyamot, ezt láthattuk jelentés utáni tőzsdei reakciónál is.