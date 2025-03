Tim Cook, az Apple vezérigazgatója hétfőn a Weibo közösségi médiaplatformon bejelentette, hogy

a vállalat 720 millió jüanos (100 millió dollár) befektetéssel a tiszta energiatermelést szolgáló pénzalapot hoz létre Kínában.

„Büszkén jelentjük be, hogy egy új tiszta energia alapot hozunk létre Kínában! A kínai beszállítói láncunk kétharmada már most is megújuló energiát használ” – tette közzé Tim Cook a hivatalos Weibo oldalán. Megjegyezte,

az alap segíti az Apple-t azon céljainak megvalósításában, hogy 2030-ra 100 százalékban megújuló energia felhasználásával üzemeljen.

A befektetési alap célja, hogy évente 550 ezer megawattóra szél- és napenergia-termelő kapacitással bővítse a kínai villamosenergia-hálózatot. Ez a szám várhatóan emelkedni fog, ahogy egyre több befektető csatlakozik az alaphoz – áll a technológiai vállalat közleményében.

Az Apple kínai beszállítói az okos és zöld gyártás terén világszínvonalú előrelépéseket tesznek – tette hozzá egy külön nyilatkozatban az Apple operatív igazgatója,Jeff Williams .

Cook az elmúlt hétvégén Kínában tett látogatást, ennek során találkozott kínai tisztviselőkkel, és részt vett a kínai fejlesztési fórum vasárnapi megnyitóján Pekingben. A fórumon felszólalva úgy vélte, hogy a kínai kormány által bevezetett fogyasztásnövelő intézkedések elősegíthetik számos iparág fejlődését.

„Az Apple elkötelezett a kínai-amerikai kapcsolatok stabil, egészséges és fenntartható fejlődése mellett. Továbbra is hozzájárulunk a kétoldalú gazdasági kapcsolatok erősítéséhez” – tette hozzá Cook.