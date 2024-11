A lakosság 80 százalékának karácsonyi asztalán idén is jelen lesz a hal, ennek köszönhetően az éves hazai halfogyasztás 35-40 százaléka karácsonyra koncentrálódik – olvasható az Agroinform.hu sajtóközleményében.

Amennyiben a kereskedelmi láncok is a tavalyi árréseket alkalmazzák, a családok idén is a tavalyi árszinteken juthatnak majd hozzá az ünnepi halhoz.

Dr. Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (Mahal) elnöke elmondta, hogy az élőponty ára kilogrammonként 1800-2200 forint között alakul majd, a szeletelt pontyhoz pedig 3500-4000 forint közötti összegért cserébe lehet hozzájutni. Az afrikai harcsa filéjéért 4000 forint körüli összeget kérnek majd a kereskedők, a filézett szürke harcsa kilójának ára 8000-9000 forint között alakulhat az idei szezonban.

A szakember szerint az aszályos nyár, illetve a meleg miatt az átlagosnál lassabb testtömeg- gyarapodás ellenére is, a hazai haltermelés mintegy 80 százalékát kitevő ponty, valamint harcsa és busa ellátás a karácsonyi szezonban bőven fedezi a hazai keresletet, az itthoni piacon kívül még exportra is jut belőle.

A lehalászás, vagyis a begyűjtés a következő hetekben folyamatos lesz, ezért nem érdemes az utolsó napokig várni, december első napjaitól már meg lehet vásárolni a karácsonyi halat – a néhány hetes fagyasztás pedig alapvetőeb nem okoz romlást a hal minőségében, így az ünnepekig is elállhat.

Az egy főre halfogyasztás az utóbbi években szépen lassan növekszik, azonban a hazai érték (6,5-7 kilogramm) továbbra is elmarad az Európai Unió évi 22 kilogrammos átlagával.

Halpult karácsony előtt egy budapesti élelmiszerboltban 2023. december 4-én Kép: MTI, Hegedűs Róbert

A termelők helyzetét az is nehezíti, hogy a visszafogott hazai fogyasztásnak is több mint harmada az év legvégére koncentrálódik. A Mahal elnöke azonban bizakodó a hosszú távú tendenciákat tekintve, mivel a fiatalabb generáció már jóval nyitottabban viszonyul az évközi, akár rendszeres halfogyasztáshoz.

Az Agroinform.hu olvasói körében tavaly végzett felmérés szerint a családok 80 százalékában hal jut a karácsonyi asztalra. Ilyenkor a halat fogyasztók 85 százaléka pontyot dolgoz fel, de 32 százalékuk harcsát is vásárol a karácsonyi menühöz. Az afrikai harcsa is kelendő ilyenkor (13 százalék), de jól fogy a busa és a lazac (11-11 százalék) is. A halból főként – az esetek 81 százalékában – halászlé készül, de a rántott hal is nagyon népszerű (65 százalék). Roston elkészített vagy grillezett halat a családok 15 százaléka eszik karácsonykor.

Dr. Németh István ugyanakkor számos további, éveken túlmutató problémára is felhívta a figyelmet:

Az ökológiailag védett ragadozók (például kormoránok) távoltartása jelenleg kizárólag riasztási módszerekkel oldható meg, ami egy- egy nagyobb halgazdaságnak éves szinten milliós többletköltséget okoz.

Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz) által biztosított ökológiai kompenzációs kifizetése nem fedi le a károkat.

A halászati ágazat támogatása valamennyi környező országban jóval magasabb a hazainál, így a külföldi halgazdaságok komoly versenyelőnyben vannak.

Az ágazat súlyos munkaerőhiánnyal küzd.

A szakember hozzátette, az ágazat talpon maradása, meghatározó részben a horgászok jelentős – immár egymillió fő feletti - létszámának köszönhető. A horgászszervezetekkel (MOHOSZ) létrehozott stratégiai megállapodás ugyanis kiszámítható, hosszú távú keresletet teremt a hazai haltermelők számára.