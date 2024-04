Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Ahogy egyre közeledünk a nyárhoz, nemcsak a hőmérséklet emelkedik, hanem bizony a megélhetési költségek is – pláne, a folyadékpótlás is szempont. Az Omio német online utazási weboldal végzett egy kis kutatást, és kiderítette, mely európai fővárosokban mérik a legolcsóbban a sört.

Minszkben kapható a legolcsóbb sör az egész kontinensen, alig több mint 1 euróért.

Belarusz fővárosa persze egy kicsit szovjet stílusú, olyan nevezetességekről ismert, mint a miniatűrök múzeuma, a Függetlenség sugárút vagy a Győzelem tere. Bár az odautazás kissé körülményes: isztambuli, majd taskenti kettős átszállással, közel félmillió forintért utazhatunk oda-vissza, vagy választhatjuk a kicsit olcsóbb vonat-busz kombót, igaz az is vagy 24 óra utazás csak az egyik irányba. Ám ez az apróság talán nem szegi kedvét annak, aki 400 forintos sörökre vágyik. Ráadásul a konyhájukat is elég jónak mondják.

Tőlünk keletre, Moldovában találjuk második legolcsóbb korsó sört a kontinensen. Az átlagosan mindössze 1,29 euróba kerülő chisinaui csapolás egészen biztosan pénztárca-kímélő megoldás, ráadásul közvetlen fapados járat visz oda Budapestről, röpke másfél óra alatt.

Chisinau híres a kocsmák és bárok széles választékáról is, a moldovai borok is ihatóak, tehát szomjan egészen biztosan nem hal, aki erre jár.

Ez már egy kicsit nagyobb ugrás, de az azerbajdzsáni Bakuban, a grúziai Tbilisziben és Örményország fővárosában, Jerevánban is relatíve olcsón, 1,35, 1,69 és 1,83 euróért lehet sörözni.

Persze ha ragaszkodunk a kicsit a jobban bejáratott turistacélpontokhoz, nem kell rögtön átrepülni a Fekete-tengert.

A lista hatodik helyén az angol fiatalok körében méltán népszerű legénybúcsú-célpont, Szófia áll. Bulgária fővárosában egy átlagos sör mindössze 1,93 euróba kerül. Mondhatni tökéletes desztináció, közben persze Alekszandr Nyevszkij-székesegyházra vagy a Vitoska sétálóutcára is vethetünk egy pillantást – miközben a bolgár gasztronómia is bőven megér egy misét.

A feltörekvő Szkopjéban is hasonló árban van a sör, ráadásul az egyik legolcsóbb fapados-célpont is Budapestről. Észak-Macedónia nemcsak, hogy tele van vadregényes hegyekkel, de az alulértékelt balkáni régiót felfedezni vágyó turisták új kedvence is.

A koszovói Pristina, valamint Bosznia-Hercegovina fővárosa, Szarajevó a lista nyolcadik és kilencedik helyén áll, ahol egy korsó 1,99, illetve 2,04 euróba kerül.

Ezen a listán, az utolsó helyen – de még mindig nagyon is megfizethető árakkal – Prága áll elég masszívan. Habár az utóbbi években egy érzékelhető áremelés volt, ráadásul a cseh koronának sem 10-11 forint az átváltási árfolyama, mint a 2010-es évek elején, a cseh főváros méltán nagyon népszerű a magyar hosszú hétvégézők körében. Egy korsó sört átlagosan 2 euróért, azaz 800 forintért csapolnak, ráadásul jó eséllyel olcsóbban megvacsorázhatunk, mint Budapesten.

Sörözés a Moldva partján Kép: Unsplash

Az olcsó sörök listájáról Budapest okkal maradt le, a Numbeo árösszehasonlító oldala szerint, nálunk már simán 1000 forint felett van már a sörök átlagára.

Kijevben szintén nagyon olcsón lehet sörözni, ám az ismert okok miatt a Külügyminisztérium sem javasolja most az odautazást.

Ahol viszont zsebbenyúlós a sörtúra

A legdrágább sörök fővárosainak versenyében mindenképpen Reykjavík viszi a pálmát: a 10 eurós korsónkénti ár több mint sokkoló.

Az északi országok fővárosai egyébként mind bekerültek a top 10-be: Oslo, Helsinki, Koppenhága és Stockholm a második, harmadik, hatodik és kilencedik helyen áll a horror áraikkal.

A Brexit óta sok brit panaszkodik a magas árakra és ez alól nem kivétel az alkohol (ami korábban sem volt olcsó).

Londonban egy pint átlagára 7,57 euró, ez még Monaco árainál is magasabb, ahol egy korsó 7,47 euróba kerül. Igaz az összehasonlítás picit csalóka, az angoloknál ugyanis más a mértékegység, ennél fogva majdnem 6 deci kerül a korsóba.

Méltó helyét foglalja el drága sörök listáján Párizs, Bern és Dublin is: 6,50 eurónál olcsóbban legfeljebb happy hours idején juthatunk italhoz.