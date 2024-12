Miközben a Volkswagen azzal fenyegetőzik, hogy a vállalat 87 éves történetében először bezárja németországi üzemeit, a politikusok, akik évtizedeken át védték a dolgozókat a tömeges elbocsátásoktól, a munkások növekvő elégedetlensége és a tömeges sztrájkok veszélye közepette próbálnak megoldást találni a válságra - vázolta a Politico.

Éleződik a helyzet a Volkswagennél. Thorsten Gröger, az IG Metall, Németország legnagyobb szakszervezetének főtárgyalója figyelmeztető sztrájkokat helyezett kilátásba a költségcsökkentésekről a cégvezetéssel folytatandó tárgyalások következő fordulója, december 9. előtt. Sokkal átfogóbb akciókkal fenyegetőzött, ha a tárgyalások rosszul alakulnak.

Megvan a lehetősége a nagyobb léptékű munkabeszüntetésnek. Fel vagyunk készülve erre.

Márpedig Németországban kevés erősebb szimbóluma van az ország növekvő gazdasági gondjainak, mint a VW hanyatlása. A zuhanó nyereség, az európai eladások csökkenése és a fő kínai piac összeomlása közepette az autógyártó a múlt hónap végén jelentette be, hogy németországi gyárak bezárását tervezi.

Ha pedig Donald Trump megválasztott amerikai elnök betartja azt a fenyegetését, hogy vámot vet ki az európai importra, az tovább súlyosbítaná a német gyárak amúgy is nehéz helyzetét.

A VW gondjai a német ipar példázatát jelentik szélesebb értelemben is, mivel a gyártók országszerte leépítéseket terveznek. Az autóiparban jelentkező problémák azonban különösen súlyosan érintik Németországot.

Az iparág a németországi feldolgozóipari munkahelyek 11 százalékáért felelős, az autómárkákon túl a beszállítóikra is kiterjedően. A Bosch máris bejelentette, hogy 3500 munkahelyet szüntet meg, a ZF Friedrichshafen legalább 12 ezer alkalmazott elbocsátását fontolgatja 2030-ig, a Continental pedig 5500 munkahely leépítését tervezi világszerte.

Ez a gazdasági hangulat rányomja bélyegét a február 23-ra tervezett előrehozott választásokra is. A fokozódó harag különösen érintheti majd Olaf Scholz kancellár Szociáldemokrata Pártját (SPD), a munkásság hagyományos támogatóját: a szervezet már most is rossz közvélemény-kutatási adatokkal kénytelen szembesülni.

A párt elválaszthatatlanul kötődik az autógyártóhoz, több szempontból is. Alsó-Szászország, ahol a VW székhelye van, továbbra is az SPD fellegvára. Az állam 20 százalékos részesedéssel rendelkezik a VW-ben, és az állam miniszterelnöke, Stephan Weil SPD-politikus az igazgatótanács tagja.