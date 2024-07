Az American Rounds vállalat lőszereket árusító automatákat helyez üzembe az Egyesült Államok három déli államának (Alabama, Oklamhoma és Texas) élelmiszerboltjaiban, miután megkapta az ehhez szükséges engedélyeket. A lépés vegyes érzelmeket váltott ki a helyi tisztviselőkből.

A cég honlapja szerint a vásárló személyazonosságának ellenőrzéséhez mesterséges intelligencián alapuló igazolvány beolvasó és arcfelismerő szoftvert használnak.

Ezek együttesen ellenőrzik a vásárló életkorát, valamint azt, hogy a gépet használó személy egyezik-e a beolvasott azonosítóval.

Az American Rounds tájékoztatása szerint az automatákból a legkülönfélébb kaliberű fegyverekhez vásárolhatunk lőszereket, köztük puskákhoz, sörétes- és kézifegyverekhez.

Grant Magers, az American Rounds vezérigazgatója elmondta, hogy 2023 tavaszán helyi élelmiszerüzletek keresték meg őt azzal, hogy az általa kifejlesztett technológiát lőszerek értékesítésére is felhasználnák. A vállalat tavaly novemberben állította üzembe első próbaadagolóját Alabamában.

Ez nem sokban különbözik bármely más vállalkozás létrehozásától

– mondta Magers.

Az amerikai Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- és Robbanóanyag-ügyi Hivatal (ATF) engedélyezte az automatákat, közölte a cég vezetője CNN-nek adott nyilatkozatában:

A lőszerek értékesítéséhez nem szükséges szövetségi engedély. A lőszerek kereskedelmi célú értékesítésének azonban meg kell felelnie az állami törvényeknek, valamint az alkalmazandó szövetségi törvényeknek.

Az oklahomai főügyészi hivatal a CNN-nek azt mondja, hogy „az állami törvények felülvizsgálata azt mutatja, hogy ezek az automaták törvényesnek tűnnek”.

Volt olyan helyi tisztviselő, aki fenntartással fogadta a döntést. Kip Tyner, Tuscaloosa városi tanácsának tagja például a CNN-nek azt mondta:

„Lehet, hogy a lőszerek nem tisztességes emberek kezébe kerülnek. Egyszerűen nem látom, hogy szükség lenne rá".

Lehetne például egy vita: valaki feldühödik valakire, és ahelyett, hogy lehűtené magát, bemegy az élelmiszerboltba lőszerért, és azt rossz célra használhatná fel

– fűzte hozzá Tyner.

Az American Rounds azt tervezi, hogy Alabama, Oklamhoma és Texas után több államban is terjeszkedik, többek között Kaliforniában, Floridában és Hawaii-on lévő üzletektől is kapott már ajánlatot, mondta Magers. Elmondása szerint a cég a következő hetekben két további adagolót állít fel Texasban és és újdonságként Coloradóban államban is.