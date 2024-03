Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

A kezdeményezéshez, amely 2007-ben indult el, tavaly már 190 ország csatlakozott. Az akció eredetileg azzal a céllal indult el Ausztráliából, hogy felhívja a lakosság figyelmét a klímaváltozás és annak negatív hatásaira – írja a WWF Magyarország.

A Föld órája alkalmából számos híres épület és nevezetesség díszkivilágítását lekapcsolják egy órára, de magánszemélyek és települések is csatlakozhatnak.

Fehér Zoltán, a WWF Magyarország természetvédelmi vezetője szerint „az emberi tevékenység következtében természeti kincseink súlyos mértékben és gyorsuló ütemben pusztulnak, és a negatív tendencia megállításáért nemcsak a magánszemélyeknek kell tenniük, sokkal nagyobb felelősség terheli a vállalatokat és a kormányokat” – írják.

Idén Budapest mellett Sátoraljaújhely, Szeged, Hatvan, Pécs is Hajdúszoboszló is csatlakozik a Föld órájához, emellett pedig számos nevezetesség is elsötétül a világban, köztük az Eiffel-torony, a Colosseum, az Empire State Building és a sydney-i Operaház.