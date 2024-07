2021 óta a legalacsonyabb szintre csökkent az amerikai infláció júniusban, miután ezúttal a lakhatási költségek emelkedése is lelassult. A leginkább követett adat, az élelmiszer-, és energiaárak nélkül számolt maginfláció mindössze 0,1 százalékkal nőtt májushoz képest, és miután a májusi adat is viszonylag kedvező volt, aligha kétséges, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed szeptemberben megkezdi a kamatcsökkentést.

Gyorsabb kamatcsökkentési ciklus

Eddig a piacok egy idei kamatcsökkentéssel számoltak, de most a várakozások már egy második, decemberi vágást is beáraztak. A bátrabb kamatcsökkentést az enyhén növekvő munkanélküliség is indokolja, vagyis semmi jele nincs már a túlfűtöttségnek, a túlzott bérnyomásnak, amely megakaszthatta volna az infláció csökkenő trendjét.

A szélesebb körű inflációs adat 3 százalék lett a májusi 3,3 százalék után, ami ugyancsak az árnyomás erős mérséklődését jelzi, és a 2 százalékos inflációs céltól sincs már olyan messze az adat, hogy fenn kelljen tartani az 5 százalék fölötti jegybanki alapkamatot. A lakhatási költségek lassuló emelkedése mellett több áruféleség és szolgáltatás ára nominálisan csökkent a Bloomberg szerint, ami azt jelzi, hogy az inflációs várakozások is visszaestek, az inflációs cél elérése egyre reálisabb.

Általános hozamcsökkenés

Az jelenleg 5,25-5,50 százalék közti amerikai alapkamat várható csökkenése az amerikai 10 éves állampapír hozamára is hatással volt: 4,16 százalékra csökkent. Ugyanez a folyamat zajlott a legtöbb európai 10 éves hozamnál, miután a Fed csökkentése az Európai Központi Bank (EKB) és más európai jegybankok mozgásterét is megnöveli a kamatcsökkentésben. Az eurózónás országok hozamai így 2,46 és 3,79 között alakulnak, a legkisebb érték a német, a legmagasabb az olasz hozam.

Hazai hatások

A magyar 10 éves hozam kisebb mértékben csökkent, de már az előző napokban érdemi mérséklődés zajlott, feltehetően a költségvetési kiigazítás hatására, az érték 6,65 százalék. A csökkenő amerikai kamatszint az MNB számára is lehetővé teszi majd a jelenleg még 7 százalékos alapkamat mérséklését, miután a jegybank egyelőre mind a Fed, mind az EKB kamatszintjéhez képest felárat szeretne érvényesíteni a hazai alapkamatban.

A forint árfolyamában nem következett be érdemi változás az adat közlése óta, 494 körül maradt az euróhoz képest, miközben a dollárhoz képest 0,3 százalékot erősödött, ami lényegében a dollár euróhoz képesti gyengülésének lekövetése. A dollár gyengülése rövidtávon érthető annak fényében, hogy az eurózóna és az USA alapkamata közti több mint 150 bázispontos különbség várhatóan mérséklődni fog az amerikai kamatcsökkentési ciklus során.

Részvénypiaci korrekció, aranyár

Az amerikai részvénypiacokon esés indult, ami teljesen érthető annak tükrében, hogy az előző hét nap megállás nélküli emelkedéssel telt, az S&P 500 index újabb és újabb csúcsokat döntött, a piac erősen túlvett lett. Ilyenkor bármikor megindulhat egy időszerű korrekció, lehet, hogy ez pont az adat hatása: a várhatóan jó adat kijövetele előtt sokan bevásároltak, arra számítva, hogy a jó adat után remek eladási lehetőség adódik.

Ahogy azonban ez a tőzsdén gyakran előfordul: sokan gondolhatták ugyanazt, így most a többség realizálni akar, ezért az árfolyamok esnek, elsősorban a technológiai szektorban. Az arany ára ugyanakkor megugrott dollárban, ezt viszont magyarázhatja a dollár gyengülése, mivel az aranyárat mostanában leginkább azok a nagy jegybankok befolyásolják (mindenekelőtt a kínai), melyek nagy vásárlásokkal növelik az arany részesedését devizatartalékaikon belül.