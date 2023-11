Az EKB magasabb kamatlábai miatt megugrottak az idei banki bevételek, emiatt a hitelezők növelni tudták a nettó kamatbevételüket, a tőzsde értékelések azonban elmaradtak és úgy tűnik, hogy a fundamentumokhoz képest több bank is kedvezményes áron kereskedik.

Az EKB a Financial Stability Review című cikkében azt írta, hogy a kialakult helyzet kedvezőtlen hatással lehet a pénzügyi stabilitásra hosszú távon, mivel a befektetők által diszkontra értékelt bankoknak nagyobb kihívás lesz új tőkét bevonni szükség esetén. A bank megjegyzi, hogy a leminősítések a reálgazdaság finanszírozásának szigorúbb feltételeihez vezetnek.

Azzal érvelt, hogy a bankok növekvő vállalati hitelkockázatnak való kitettsége és a részvények értékpapírként való megítélése egyaránt szerepet játszanak a stagnáló értékelésekben.

A fundamentumok azonban nem egészen veszik figyelembe a jelenlegi értékelést, és a részvényesek jövőbeli kifizetéseivel kapcsolatos fokozott bizonytalanság is közrejátszhat – tette hozzá az EKB.

Egyes euróövezeti országok kormányai már most adókat vetnek ki a bankokra, és már az Európai Központi Bank is a kötelező tartalékok növeléséről folytat tárgyalásokat – számol be róla a Reuters.