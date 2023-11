Október 28-29-én Japánban találkoztak a legfejlettebb országokat tömörítő G7 csoport tagjai. Az oszakai találkozón Don Farrell Ausztrália kereskedelmi minisztere a CNBC-nek kifejtette, hogy Canberra a jövőben diverzifikálni akarja a gazdasági kapcsolatát Kínával. Azonban a diverzifikálás nem a Pekinggel való kereskedelem volumenének a csökkentését jelenti, hanem az azon államokkal való elmélyültebb kapcsolatot, melyekkel Ausztrália szabadkereskedelmi megállapodást kötött. Az ausztrál kormány eddig több mint 20 állammal kötött ilyen megállapodást, azonban az EU-val folytatott ezirányú tárgyalások idén októberben összeomlottak.

Tárgyalások az Unióval

A megbeszélések kudarca miatt Don Farrell a G7 oszakai csúcstalálkozóján az EU-képviselőivel is tárgyalást folytatott, azonban nem sikerült előrelépést tenni a szabadkereskedelmi megállapodás ügyében.

Az EU és Ausztrália 2018 óta folytatott tárgyalásokat, míg az ausztrál kormány a mezőgazdasági termékeik (marha- és bárányhús, bor, tej) vámmentessé tételét szerette volna elérni, addig Brüsszel a zöld átalakulás szempontjából nehezen nélkülözhető nyersanyagokat, elsősorban a lítiumot és a ritkaföldfémeket kívánta nagyobb mennyiségben importálni. Azonban Murray Watt ausztrál mezőgazdasági miniszter – aki szerint Brüsszel kifejezetten protekcionista módon védi a piacait – kijelentette, hogy nem sikerült megállapodásra jutni. Az ausztrál mezőgazdasági csoportok igyekeztek nyomást gyakorolni a kormányukra, hogy ne írjon alá olyan egyességet, mely az új-zélandi, a kanadai és a dél-amerikai gazdáknak nagyobb hozzáférést biztosít Unió piacához a szigetország termelőinél. Oszakában Don Farrell közölte, hogy szeretnének megállapodni az EU-val, azonban a jövő évi EP és a 2025-ös ausztrál parlamenti választásig erre aligha kerülhet sor.

Kína és Tajvan

Az ausztrál kormány és Kína gazdasági kapcsolatai a közelmúltban elég viharosak voltak, a korábbi diplomáciai feszültségekre való válaszként Peking vámot vezetett be több fontos ausztrál exporttermékre a bortól kezdve a vörös húson át a homárokig. A kínai állam augusztusban feloldotta az ausztrál árpaimportra bevezetett vámot, azonban a canberrai kormány a borimportot korlátozó vámok eltörlését is szeretné elérni. Az ausztrál remények szerint Anthony Albanese miniszterelnök november 4-én kezdődő pekingi látogatása során – az ausztrál kormányfő november 4-7-ig lesz a Kínában – , melynek keretében találkozik Hszi Csin-ping elnökkel, sikerült majd előrelépést tenni az ügyben. A korábbi fagyos diplomáciai kapcsolatok javulását jelzi, hogy 2016 óta most először látogat Kínába az ausztrál kormányfő.

Arra kérdésre, hogy milyen kereskedelmi viszonyt kívánnak kialakítania Peking által illegitimnek tekintett tajvani kormánnyal Farrell azt felelte, hogy az ázsiai szigetország Ausztrália egyik legfőbb kereskedelmi partnere – 2021 és 2022 között Tajvan Ausztrália ötödik legnagyobb exportpiaca volt – és a továbbiakban még intenzívebbé akarják tenni ezt a kapcsolatot, kiemelt prioritásként kezelve a boreladások mennyiségének növelését.

(Gulyás Ábel)