Az Amazon Web Services (AWS) több mint 500 millió dolláros befektetéssel lép be a nukleáris fejlesztések világába, három moduláris atomerőmű-projektet jelentett be az AWS az Egyesült Államokban.

A nukleáris energia iránti érdeklődést az adatközpontok egyre növekvő áramfogyasztása indokolja.

Az egyik projekt keretében megállapodást kötöttek Virginia állam közműszolgáltatójával, a Dominion Energyvel, hogy közösen megvizsgálják egy kis moduláris reaktor (SMR) fejlesztésének lehetőségét a North Anna atomerőmű közelében. Ez a projekt is része annak a törekvésnek, hogy hosszú távon biztosítsa az adatközpontjainak működtetéséhez szükséges fenntartható energiaforrást az AWS – írja a PwC Plus.

A Washington államban is hasonló fejlesztést indít cég, négy moduláris atomerőmű építésére vonatkozó megállapodást kötött az Energy Northwest nevű közműszolgáltatói konzorciummal. A reaktorokat az Energy Northwest építi és üzemelteti, és ezek közvetlenül a hálózatba termelik majd az energiát, amely az Amazon adatközpontjait is ellátja. Az SMR-reaktorokat a marylandi székhelyű X-energy technológiájával fejlesztik, amely az SMR-ek és az üzemanyag szállításáért is felel.

Az X-energy mögött álló 500 millió dolláros finanszírozást részben az Amazon biztosítja, amely a korai fázisban lévő fenntarthatósági vállalatokba fektet be.

Mások is fejlesztenek

A Google és a Kairos hétfőn közölte, hogy a technológiai vállalat összesen 500 megawatt kapacitású kis moduláris atomreaktorokra (SMR-ekre) adott megrendelést, ami segít a Kairosnak, a hétéves startup cégnek abban, hogy

2030-ra üzembe helyezze első kereskedelmi reaktorát,

2035-re pedig további reaktorokat.

A múlt hónapban a Microsoft is bejelentette, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy 20 évre elegendő áramot vásárol a Three Mile Island nevű, leállított amerikai atomerőműből, ha a Constellation Energy újraindítja a létesítményt.