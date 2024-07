Válságos állapotba került az iváncsai akkumulátorgyárat is működtető SK On dél-koreai vállalat. Az SK On tíz negyedévben jelentett veszteséget azóta, hogy 2021-ben leválasztották anyacégéről.

A nettó adósság ebben az időszakban 2,9 ezer milliárd dél-koreai vonról (2,1 milliárd dollár) 15,6 ezer milliárd dél-koreai vonra nőtt.

A vállalat közleményben reagált a kialakult helyzetre:

Eszerint az SK On 2024-es első félévi piaci kapitalizációja 36 százalékkal növekedett. Azonban az elektromos autók iránti kereslet visszaesése miatt a cég partneri megrendelései is lecsökkentek. A közlemény hangsúlyozza:

a közelmúltban az az elektromos személygépjárművek iránti kereslet növekedését prognosztizálták az elemzők, ezért az SK csoport leányvállalataként működő SK On szintén nagy léptékű bővítésbe kezdett.

Azonban az elektromos autók keresletének jelentős, nem várt lelassulása a fent ismertetett állapotot eredményezte.

Szükséghelyzeti nincs, terv van

A vállalat koreai vezetése egy intézkedéscsomag kialakításával kíván reagálni a kialakult piaci helyzetre, melyre összefoglalóan „szükséghelyzet-kezelésként” (emergency management) utalt a

nemzetközi sajtónak kiadott közleményében.

A cég szerint az intézkedéscsomag nem egy meglévő krízis kezelésére szolgál, hanem egy esetleges krízis kialakulásának megelőzésére. Hangsúlyozzák: „szükséghelyzet-kezelés” kifejezést gyakran használják Koreában és nem jelenti hogy a vállalat a működése beszüntetésének küszöbén állna.

A koreai anyavállalat nyilatkozata szerint:

Az SK On vezetősége stratégiai kezdeményezéseket vezetett be annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegye az üzletet, és hozzáigazítsa a működését a jelenlegi piaci feltételekhez. Ezekkel az erőfeszítésekkel a működésünk alapjait szeretnénk megerősíteni, ideértve a K+F-be történő befektetéseket, versenyképességünk megőrzése érdekében.

A magyarországi helyzet

A vállalatcsoport és a helyi vezetőség is átmeneti állapotként tekint a magyarországi gyárak jelenlegi

helyzetére, mely a nehézségek mellett rengeteg tanulási és fejlődési lehetőséget is magában hordoz.

A költségek optimalizálása mellett továbbra is nagy figyelmet fordít a SK arra, hogy minden munkatársa

egy stabil, megbízható és törődő munkahelyként tudjon tekinteni a vállalatra, ahol az átmeneti

nehézség ellenére is mindig figyelnek a munkavállalók igényeire.

Júliustól ezért egy új béren kívüli juttatást vezettek be, az egészségbiztosítást minden alkalmazott és akár azok családtagjai számára is.