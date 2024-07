Válságos állapotba került az SK On dél-koreai vállalat, amely az iváncsai akkumulátorgyárat is működteti.

A Totalcar beszámolója szerint a vállalat tíz negyedévben jelentett veszteséget azóta, hogy 2021-ben leválasztották anyacégéről. A nettó adósság ebben az időszakban 2,9 ezer milliárd dél-koreai vonról (2,1 milliárd dollár) 15,6 ezer milliárd dél-koreai vonra nőtt.

Lee Seok-hee, a cég vezérigazgatója számos költségcsökkentő lépést jelentett be, valamint azt is közölte, hogy átalakítják a munkamódszereket is, miután úgy látják, hogy „vészhelyzeti menedzsmentre” kell átállítaniuk a vállalatvezetését.

Azonban ennél is radikálisabb lépéseket vizsgálnak az SK Groupnál a problémák megoldására. A Financial Times az ügyhöz közel álló forrásokra hivatkozva arról ír, hogy összevonhatják az SK On tulajdonosát, az SK Innovationt és az SK E&S-t. Az utóbbi a cégcsoport nyereséges energetikai vállalkozása, amely folyékony gáz előállítására szakosodott.

Az SK On kénytelen volt elbocsátásokat bejelenteni, miután kiderült, hogy a korábban vártnál visszafogottabb lesz az elektromos autók értékesítésének az üteme.

Tim Bush, az UBS bank elemzője az amerikai autógyártókat okolja az SK On csődközeli helyzetéért. Ezek ugyanis nem teljesítették az ígéreteiket azzal kapcsolatban, hogy milyen tempóban fogják növelni a villanyautó-gyártásukat.