Jövő januárban érkezhet a Vodafone helyébe lépő ONE márka, mely a 4iG csoport távközlési ernyőmárkája lesz. A márka logóját és szlogenjét a cég azonban már korábban levédette - írta a HWSW.

Január 1-től megjelenik a hazai távközlési piacon a korábban sokat emlegetett, a 4iG nemzetközi leányvállalatainál már használt ONE márkanév, mely elsőként a Vodafone-t váltja le, később pedig komplett távközlési ernyőmárkává válik majd.

Egy ilyen márkaváltás hosszú folyamat, melynek része egyebek mellett a különböző arculati elemek levédetése is, melyet a 4iG idén májusban meg is tett az illetékes Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál. A védjegyoltalom-lista alapján a ONE logóra összesen öt védjegybejegyzést kért - és kapott - a 4iG - olvasható a szakportálon.

Így fest a két logó:

Kép: economx