Augusztus 12-i adatok alapján 32 198-an várakoznak 60 napon túl valamilyen műtéti beavatkozásra az állami kórházakban a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) nyilvánosan elérhető adatai szerint. Egy hónappal korábban 30 447 beteg várt műtétre, vagyis 31 nap alatt 1751-gyel nőtt azoknak a betegeknek száma, akik valamilyen műtéti beavatkozásra lettek előjegyezve az állami kórházakban.

A várólisták kétfélék, az egyik a kötelezően, a másik pedig a kapacitáshiány miatt vezetett várólista.

A nyár utolsó hónapjában:

a kötelező várólistán 29 346 beteg van;

van; a kapacitáshiány miatt vezetett várólistán pedig 2 852 beteg várakozik.

Augusztusban a kötelező várólistákon több mint 29 ezren várakoztak, egy hónappal korábban, júliusban 27,5 ezer beteg állt sorba valamilyen műtét miatt, júniusban pedig 26 ezren.

Vagyis a kötelező várólistákon is elszaladt a betegszám, közel 3 ezerrel nőtt két hónap alatt.

Az állami egészségbiztosító most hétféle ellátás alapján állítja sorba a betegeket. Ezek között vannak egyebek mellett a csípő-és térdprotézis műtétek, a szürkehályog-műtétek, a gerincműtétek, a mandulaműtétek, illetve a szív elektrofizikai vizsgálatai is.

A kapacitáshiány miatt vezetett várólisták esetében tízféle beavatkozás miatt kell hatvan napon túl várniuk a betegeknek. Most összesen 2852 betegnek kell türelmesnek lennie, egy hónappal ezelőtt 2914 beteg várakozott ezen a listán. A kapacitáshiány miatt vezetett várólistán többek között epekő-, szaruhártya-, sérv-, vagy nyitott szívműtét miatt várnak a betegek.

Kép: Economx

Háromezerrel több beteg a leghosszabb várólistákon

Augusztusban a három leghosszabb várólistán 26 779-en vártak. Júliusban 25 150 beteg, júniusban pedig 23 684-en voltak a 60 napon túl várakozók között.

Még mindig a leghosszabb a várólista a térdprotézis műtétek esetében, egy hónap alatt 683-mal nőtt a betegek száma. Jelenleg 14 ezernél is többen élnek fájós térddel. Csípőprotézisre is 434-gyel több beteg vár most, mint júliusban. A szürkehályog-műtétek esetében pedig a 60 napon túl várakozók száma 512 beteggel nőtt júliushoz képest.

Megnéztük, hogy átlagosan mennyit kell várniuk a betegeknek azoknál a műtéti beavatkozásoknál, amelyekre a legtöbb beteg várakozik.

Csípőprotézis műtét esetében az átlagos tényleges várakozási idő a megelőző hat hónapban 111 nap volt. De például az Országos Sportegészségügyi Intézetben 332 napig kellett várakozniuk a betegeknek.

Térdprotézis műtét esetében az átlagos tényleges várakozási idő a megelőző hat hónapban 230 nap volt. De a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórházban 609 napig kell türelmesnek lenniük a csípőfájdalommal küzdő betegeknek.

Szürkehályog-műtétek esetében pedig egész jók a várólista-adatok. Átlagosan a betegeknek 47 napig kell türelmesnek lenni. A legtöbbet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórházban kell várni szemműtétre, összesen 192 napot, jelenleg is több mint 922-en várnak hatvan napon túl a beavatkozásra – derül ki a NEAK adataiból.

A szabadságolás és a klímagondok is rontottak a helyzeten

A nyári klímaválság miatt is hosszabbodhattak a várólisták. Júliusban több kórház műtőjében, többek között az Uzsoki utcai kórházban 41,5 foknál, a János kórházban pedig 38 fokos hőség után álltak le a beavatkozásokkal és jelezték, hogy nem tudnak beteget fogadni.De a Bethesda Gyermekkórházban is klímagondok voltak, az intézmény gyűjtést kezdeményezett, a hűtőberendezésre a pénz gyorsan összegyűlt.