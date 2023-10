Hányszor mondták régen egy-egy rosszul sikerült munkanap után egymásnak a kollégák, hogy inkább elmegyek a Mekibe krumplit sütni?! Ez a frázis mára kikopott, helyette egyre többször csendül fel az inkább elmegyek az Aldiba polcot pakolni szólam.

Van ennek alapja, ugyanis az elmúlt években komoly bérfejlesztéseket hajtottak végre a vezető kereskedelmi láncok, így számos ágazat munkavállalói tértek át ebbe a szektorba, hiszen adott esetben kevesebb felelősséggel lehet ugyanazt a pénz megkeresni, mint a beragadt bérekkel operáló cégeknél.

Lapunk megkereste a piacon meghatározó kereskedelmi láncokat, hogy mekkora bérköltséggel, személyi ráfordítással dolgoznak, milyen juttatási rendszerrel honorálják a munkavállalókat, és miként állnak a nemek közti bértranszparenciához, amelyet az Európai Unió írt elő a tagállamok vállalatainak.

Az Aldinál a lojalitás tolja fel a fizetéseket

Az Aldi arról számolt be, hogy folyamatosan arra törekszik, hogy munkatársai számára a lehető legmagasabb bért biztosítsa. Olyan bért, amely más iparágakkal szemben is versenyképes. A lánc díjazza a lojalitást, dolgozói transzparens rendszer szerint kiszámított bére megőrzi versenyképességét.

A vállalat azt közölte az Economxszal, hogy az infláció és a munkaerőpiaci folyamatok figyelembevételével dönt az évi rendes, illetve az évközi rendkívüli béremelésekről. Az Aldi a tavalyi év folyamán két béremelést hajtott végre: legtöbb munkatársuk 2022-ben legalább 16, de pozíciótól függően akár 27 százalék béremelésben részesült.

A cég dolgozói 2023. január 1-jétől az értékesítési, logisztikai és irodai munkakörökben – néhány kivételtől eltekintve – egységesen újabb 10 százalékos béremelésben részesültek.

Ezzel egyes területeken 37 százalékkal növelte béreit az áruházlánc mindössze 12 hónap alatt,

munkatársai reálbére így jelentősen emelkedett.

Az Aldi a versenyképes béreken kívül valamennyi munkatársának ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat is biztosít, továbbá minden nap friss zöldséget és gyümölcsöt kínál dolgozóinak.

Kép: MTI Fotó / Róka László

Az Aldi közölte, büszke arra, hogy egyenlő bánásmódot biztosít – nemtől függetlenül – az azonos munkakörben dolgozó férfiak és nők számára, valamint kijelentették, az egyenlő fizetés, az egyenlő juttatások és az egyenlő karrierlehetőségek biztosítása az náluk alapvető érték. Az áruházlánc munkatársainak több mint 70 százaléka nő, a nemek aránya a vezető pozíciókban is hasonlóan alakul, itt a nők aránya több mint 50 százalék.

A vállalat sávos rendszerben honorálja munkatársai lojalitását, tehát

minél tovább dolgozik a vállalatnál egy munkavállaló, annál magasabb, az infláció mértékét figyelembe vevő, évente megújuló bérsávba kerül.

Ennek alapján elmondható, hogy a bérsávok az Aldinál eltöltött szolgálati évekhez kötöttek. A munkavállalók már első munkanapjukon megismerhetik a bértáblát, így kiszámítható és tervezhető a bérek fejlődése. Mivel a bérsávok minden esetben az eltöltött szolgálati évekhez kötöttek, így a dolgozókat a munkaévek számának növekedésével bértárgyalások nélkül automatikusan a következő bérsávba sorolják.

A Tesco úttörő a sokszínűségben

A Tesco üdvözli az unió által elindított transzparenciát, elmondásuk szerint a vállalat is pontosan erre törekszik. Számukra ez eddig is fontos volt, idén november közepén már harmadik alkalommal teszik közzé Sokszínűségi jelentésüket, mely a cégnél dolgozó férfiak és nők összkeresete közötti különbségeket (GPG) is taglalja. A magyar kiskereskedelemben ezzel ők az egyetlen munkáltató, amely nyilvánosságra hozza ezeket az adatokat. A 2022-es közzététel szerint

a vállalatnál közel 11 ezren dolgoznak és a munkavállalók 67 százaléka nő.

Kép: Getty Images / Jeff J Mitchell

A Tesco az egyenlő bérezés alapelvét követő munkáltató. Az európai uniós jogszabályozás értelmében ez azt jelenti, hogy az azonos munkakörben dolgozó nők és férfiak alapbére megegyezik. Az összkereset-összehasonlítás ugyanakkor azt mutatja meg, hogy a férfiak és a nők aggregált átlagos bértömege között mekkora a különbség, függetlenül a betöltött pozíciótól vagy a besorolási szinttől. Vagyis a szám arra mutat rá, hogy áruházaikban vagy az irodai munkakörökben az összes nő átlagbére mennyiben tér el az összes férfi átlagbérétől.

A Tesco az idei pénzügyi évében 5,7 milliárd forintot fektet az áruházakban és a logisztikai központokban dolgozó munkatársai bérébe, amely így a tavalyi bérmegállapodáshoz képest átlagosan 15 százalékkal emelkedett.

2017 és 2022 között közel 27 milliárd forintos bérfejlesztést hajtottak végre. Az alapbéremelésen kívül igyekeznek vonzó juttatási rendszert kialakítani. Az áruházlánc egyebek között díjazza a jubiláló munkatársakat, babacsomagkuponnal köszönti a friss szülőket, beiskolázási támogatást és extra szabadnapot nyújt az iskolások szüleinek, karácsonyi utalványt ad, ingyenes képzéseket és vásárlási kedvezményt biztosít, továbbá az ingyenesen igénybe vehető Munkavállalói Támogatóprogram keretében életvezetési, pénzügyi és jogi kérdésekben is segíti a munkatársakat és családtagjaikat.

Családbarát intézkedéseik keretében extra szabadságot kapnak az édesapák, az örökbefogadást tervezők, a jövőbeli nevelőszülők vagy a fogantatási eljárásban részt vevők.

Egészen friss hír a juttatási rendszerükkel kapcsolatban, hogy a munka-magánélet egyensúly megteremtése érdekében minimum évi 25 nap fizetett szabadságot adnak minden munkatársuknak.

Az Auchannál a teljesítményt és a kompetenciát honorálják

Az Auchan közel 6500 munkatársat foglalkoztat, az Economxnak pedig arról számoltak be, hogy

2022-ben a személyi jellegű ráfordítás 32,7 milliárd forint volt.

A vállalat azt kommunikálta, hogy hisz az egyenlőségben, legyen szó a megváltozott munkaképességű munkatársak foglalkoztatásáról vagy a női-férfi kollégák arányáról, valamint a bérekről. Közel azonos számú női és férfi vezető munkatárs dolgozik a központban, az ő kiválasztásuk pedig mindig a teljesítményen alapul. Az Auchan hangsúlyozta lapunknak, hogy a nemek közötti bérkülönbségről nem beszélhetünk, a kompetenciák, és a teljesítmény alapján változhat a fizetés egyes munkakörök esetében.

Kép: MTI Fotó / Máthé Zoltán

A béren kívüli juttatások a vállalatnál a következőkre terjednek ki: 12 százalékos vásárlási kedvezmény; bruttó 15 200 forint értékű Auchan Cafetéria kártya; minden nap friss gyümölcs; kiemelt kockázati élet-, baleset- és betegségbiztosítás; egészség- és szűrőprogramok; részvényesi program, amellyel minden munkatárs élhet; a jubiláló munkatársak esetében egyszeri juttatás biztosítása.

A cég elmondta továbbá, hogy a jogszabályi kötelezettségen felül a munkavállalók munkába járásának költségeit is jelentősen támogatják, továbbá bizonyos szolgáltatásoknál (bank, szálloda, mobil, sport) kedvezményeket vehetnek igénybe a munkatársak.

A teljes piaci körkép érdekében kérdéseinkkel a Lidlt és a Spart is megkerestük, tőlük azonban nem kaptunk válaszokat.