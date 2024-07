Az előző év hasonló periódusához képest 16 százalékkal, 2,7 milliárd euróra emelkedett az UniCredit nettó nyeresége az áprilistól június végéig tartó időszakban, így sorozatban a 14. negyedévben sikerült minőségi és nyereségességi növekedést elérnie a bankcsoportnak.

A kiváló eredmény mögött egyrészt a 6,3 milliárd eurós nettó bevétel áll, ami éves szinten 6 százalékos bővülést jelent. Szintén fontos megemlíteni a 3,6 milliárd eurós nettó kamatbevétel (NII) és a 2,1 milliárd eurós díjbevételt. A földrajzilag diverzifikált és rugalmas hitelportfóliónak köszönhetően a második negyedévben 1 bázisponton tudta tartani a strukturálisan alacsony és kevésbé volatilis kockázati költségét (CoR), 15 millió eurós hitelezési veszteségre képzett céltartalékot (LLP) elszámolva. A bankcsoport tőkearányos jövedelmezősége (RoTE) 19,8 százalékos, az elsődleges alapvető tőke (CET1) értéke pedig elérte a 16,2 százalékot.

Példaértékű tőketeremtés

„Organikus tőketeremtésünk negyedéves szinten 3,3 milliárd euróra javult, féléves alapon pedig elérte a 6,7 milliárd eurót, amelyek rekordszintűnek és példaértékűnek számítanak az európai bankszektorban” – mondta Andrea Orcel, az UniCredit S.p.A. vezérigazgatója.

Kiemelte: mindezek annak a folyamatos átalakulásnak az eredményei, amelynek során a fenntartható, minőségi, nyereséges növekedést helyeztük előtérbe, miközben a működési és tőkemegfelelőséget és a hosszú távú befektetéseket hajtottuk végre.

ESG-célokat is sikerült elérni: új netzéró időközi célokat tett közzé a hajózásban, valamint a kereskedelmi ingatlanok szegmensében. Mostanra hét, a leginkább szén-dioxid-intenzív ágazatok közé tartozó iparágban is egyértelművé tette, hogyan építi be az ESG-t finanszírozási tevékenységeibe a pénzintézet.