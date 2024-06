A koronavírus-járvány óta korábban sosem látott mértékben gyorsult fel az atipikus munkavégzés elterjedése. A Profession.hu közleménye szerint a home office és a távmunka mellett számos egyéb alternatíva létezik.

Ugyanakkor a leggyakrabban előforduló munkavégzési forma továbbra is a napi 8 órás munkavégzés, alkalmazotti státuszban, melyek az álláshirdetések kétharmadát teszik ki. A távmunkában és home office-ban végezhető munkák aránya a hirdetésekben folyamatosan növekszik: míg 2022 első negyedében 6,8 százalékos volt, addig az idei első negyedévre ez az arány megduplázódott.

Az alternatív munkavégzés kínáló állások főként a fővárosi munkáltatóknál jellemzőek, az összes ilyen hirdetés 73,4 százalékát budapesti állásra vonatkozóan adták fel.

A vármegyék közül Pest vármegye vezet, 11,4 százalékkal, melyet 2,6 százalékkal Fejér vármegye, és 2,2 százalékkal Győr-Moson-Sopron vármegye követ.

A szakmák tekintetében a pénzügy és könyvelés, valamint az IT programozás és fejlesztés területén dolgozó szakembereknek szól.

A közlemény kitér arra is, hogy a határozott idejű munkaszerződések továbbra is a fizikai, segéd és betanított munkáknál fordulnak elő, melyek az ilyen típusú együttműködések 17,7 százalékát teszik ki, de a szakmunkára toborzó hirdetéseknél, továbbá az adminisztráció, asszisztensi és irodai munkák körében is bevett megoldás.