A munkavállalók igénylik, számos cég pedig egyre inkább csak megtűri, sőt, a legszívesebben szigorítaná a home office-ban tölthető munkaidőt. A felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók között évek óta lényegében stagnál a távmunkában dolgozók aránya. A Covid első éveiben tapasztalt 22-23 százalékról 2022-re 18 százalékra csökkent, és ez 2024-ben sem változott - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból.

Ezt a stagnálást erősítette meg az NRC független piackutató intézet által végzett, átfogó B2B felmérés, amelyet az ICON Real Estate Management által kezelt irodaépületek bérlőinek döntéshozói körében készítettek. A válaszadók 75 százaléka, azaz négyből három szerint marad, ami eddig volt: nem terveznek több otthoni napot engedni a következő 1-2 évben. Mindössze 4 százalék gondolkozik a HO-napok számának növelésében.

A hibrid munkavégzés nem múló trend, hanem a munkakultúra új valósága – de messze vagyunk még attól, hogy végleg kialakuljon az egyensúly. A munkáltatók egyre inkább szeretnék visszahívni a kollégákat az irodába, részben a hatékonyság, részben a csapatkohézió erősítése miatt. A munkavállalók viszont nem szívesen adnák fel a rugalmasságot, amit az elmúlt években kivívtak maguknak



– mondja Nagy Gábor, az ICON Real Estate Management ügyvezető igazgatója.

A felmérés eredményei szerint a cégek be is rendezkedtek a hibrid munkavégzés hosszútávú megtartására: több mint negyedüknél (26 százalék) kevesebb a munkaállomás, mint ahány dolgozó van. A nemzetközi trendeket látva – egyre több, főleg amerikai cég dönt a munkavállalók visszarendelése mellett az irodába – hamarosan változás jöhet a hazai irodapiacon is, amihez gyors alkalmazkodásra, flexibilitásra lesz szükség. Ezért az üzemeltetőknek is fel kell készülniük a rugalmasságra, mert már jól látszik, hogy van igény a változó méretű irodabérletre.

Egyre több bérlő számára válik alapelvárássá, hogy az irodabérleti konstrukció igazodjon a cég üzleti ciklusaihoz. Ha bővül az üzlet, gyorsan lehessen plusz területet bérelni – ha pedig szűkül, legyen lehetőség csökkenteni az irodaméretet. Tapasztalataink szerint a vállalatok jellemzően a teljes bérleményük 10–15 százalékát szeretnék rugalmasan kezelni



– tette hozzá Nagy Gábor.

A felmérés is azt mutatja, hogy egyre több cég belátja: nincs már szükség akkora irodára, ami a teljes létszámot kiszolgálja. A hibrid munkarendhez alkalmazkodva inkább rugalmas, valós használaton alapuló térkihasználásban gondolkodnak.