A legjobban az államtudományi képzések, a legrosszabbul a jogi és a bölcsész (alap)szakok fizetnek – derült ki a Diplomás Pályakövetési Rendszer 2023-as adataiból. Ebben a rendszerben a 2020/21-es tanévben végzett hallgatókra vonatkoznak a legfrissebb, elérhető információk – vagyis a 2023 végéhez képest körülbelül 1-2 éve munkába állt diplomások tavalyi fizetéséről szolgálnak adatokkal.

A legmagasabb az államtudományi képzéseken belül a katonai infokommunikáció alapszakon végzettek fizetése volt, ami már pályakezdőként is meghaladta a bruttó egymillió forintot.

Az informatikai és mérnöki alapképzéseken végzett hallgatók bére is relatív magasnak bizonyult, jóval meghaladva a bruttó 600-650 ezer forintot, de egyes esetekben a 700 ezret is. A jogi, bölcsész és társadalomtudományi képzéseken tanulók ehhez képest relatív alacsony fizetésekre számíthatnak pályakezdőként és valószínűleg később is – írja az Eduline.

E képzésterületek legjobban fizetett friss diplomásai is csak bruttó 384-446 ezer forintot kerestek – ez nagyjából 255-296 ezer forintnyi nettót jelent a 25. életévét betöltő, személyi jövedelemadó kedvezményre már nem jogosult munkavállalóknak.