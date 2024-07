Június 3. óta igényelhetők a 108 milliárd forintos keretösszegű Otthonfelújítási Program keretében nyújtott források. Az egyedi támogatás összege legfeljebb 6 millió forint lehet, melynek egy része vissza nem térítendő hozzájárulás, másik része pedig kamatmentes kölcsön.

A KEDVEZMÉNYHEZ LEGALÁBB 14,3 SZÁZALÉK ÖNERŐRE IS SZÜKSÉG VAN, EZ AZT JELENTI, HOGY A MAXIMÁLIS ÖSSZEG KIHASZNÁLÁSÁHOZ 1 MILLIÓ FORINT ÖNERŐRE VAN SZÜKSÉG,

a költségvetés tehát 7 millió forint lehet ebben az esetben.

MINDEZ PERSZE CSAK AKKOR IGAZ, HA AZ IGÉNYLŐ 1990 ELŐTT ÉPÜLT HÁZÁT SZERETNÉ MODERNEBBÉ ÉS ENERGIATAKARÉKOSABBÁ TENNI.

Építőipari fellendülés várható

Az állami támogatás tehát kiváló lehetőséget nyújt azoknak, akik régóta halogatják már ingatlanjukban az esedékes felújításokat. De lehet másik pozitív hatása is az új konstrukciónak:

Most még egy ínséges időszak tart az építőiparban, érezhető az elmúlt 1-2 évben bekövetkezett 20-30 százalékos visszaesés. Kevés az új beruházás, és a felújításokat is sokan halogatják már jó ideje a gazdasági helyzet miatt. Ez azonban változóban van, és előbb-utóbb várható a fellendülés, ami a költségek emelkedését is magával hozhatja. Ennek és az Otthonfelújítási támogatásnak köszönhetően most érdemes belevágni a szükséges munkálatokba

– állítja Ambrus Balázs építészmérnök, az ELBA Kft. ügyvezetője.

Nem mindegy azonban, hogyan kezdünk bele egy ekkora projektbe, főként ha a pályázaton is sikerrel szeretnénk részt venni. Az első lépés a tervezés, aminek nulladik fázisa, hogy háztulajdonosként vagy kivitelezőként egyaránt kikalkuláljuk, milyen költségvetéssel dolgozhatunk.

A REJTETT KÖLTSÉGEK, A PIACI ÁRVÁLTOZÁSOK ÉS A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK UGYANIS SOK OLYAN BUKTATÓT JELENTHETNEK, AMELYEKRE NEM ÁRT MÁR JÓ ELŐRE FELKÉSZÜLNI,

hogy a munkálatok végén több pénz maradjon a zsebünkben.

Érdemes előzetes kalkulációt végezni

Az ELBA otthonfelújítási vagy építkezési kalkulátora segítséget nyújt, hogy kiderüljön, érdemes-e elindulni a pályázaton, illetve megmutatja a várható energetikai javulás mértékét, és a várható költséget.

A PÁLYÁZAT ESETÉBEN FONTOS, HOGY ENERGETIKAILAG 30 SZÁZALÉKOS FEJLESZTÉST KELL ELÉRNI, AMIT ENERGETIKUSNAK KELL TANÚSÍTANIA.

Szintén a pályázat fontos feltétele, hogy kizárólag regisztrált kivitelezőkkel lehet dolgoztatni – figyelmeztet Ambrus Balázs, aki szerint akár milliókat is spórolhatunk, ha körültekintően készítjük el a költségvetést. A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy sokan szembesülnek azzal, hogy az az összeg, amit előre kikalkuláltak egy felújításra, a munkálatok végére akár a duplájára emelkedhet. Ennek több oka is van. Ilyen például hogy

nem kivitelezőtől független árajánlatot kap az építtető,

vagy nem veszi figyelembe az árak és a munkadíjak változását,

illetve a legtöbb építtető nincs tisztában azzal, hogy mennyire reális az árajánlat, amit kapott.

Első lépésként tehát érdemes a fentebb említett kalkulátorral ellenőrizni a kapott árajánlatokat, hogy a megrendelő biztosan csak annyit fizessen, amennyit szükséges.