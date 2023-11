A karácsonyi időszak békés, és az is marad. Ezért decemberben senkinek nem kell aggódnia az utazási tervei miatt, mert a keresztény ünnepek idején nem tartunk sztrájkot – jelentette ki Claus Weselsky, a mozdonyvezetők szakszervezetének (GDL) elnöke Németországban, ahol a múlt csütörtökön óriási közlekedési káoszt okozott, hogy az állami vasút (Deutsche Bahn) alkalmazottai előző este váratlanul figyelmeztető sztrájkra léptek, aminek következtében szinte teljesen leállt a távolsági, regionális vonatforgalom, valamint a teherszállítás. Erre azután került sor, hogy elmérgesedett a bérvita a szakszervezet és a munkáltató között zajló kollektív tárgyalások első fordulójában, mivel a Deutsche Bahn a munkaerőhiány miatt elutasítja azt a követelést, hogy a túlterhelt mozdonyvezetőknek 3 órával csökkentsék a heti munkaidejét. Emellett a szakszervezet 11 százalékos béremelést, magasabb műszakpótlékot és 2850 eurós inflációs bónuszt követel. A közszolgáltatásban komoly fennakadást előidéző sztrájk viszont akkora felháborodást váltott ki a kormányzó pártokban, hogy a Die Welt szerint kezdeményezték: szigorítani kell a sztrájktörvényt, amelyben megtiltanák az ünnepek körüli munkabeszüntetés lehetőségét a kritikus infrastruktúrák, azaz az energia- és vízellátás, a segélyszolgálatok, valamint a légi-, vasúti- és hajóforgalom területén.

Kinyitnak az osztrák kereskedők az ünnepnapon

Míg Magyarországon a december 24-i nyitvatartás osztja meg a kiskereskedelmet, a szomszédos Ausztriában a katolikus ünnepként számontartott, Mária fogantatásának december 8-i napjáról döntenek az üzletek. A korábbi években ezen a munkaszüneti napon az osztrákoknál hagyományosan zárva maradtak a boltok, ám idén a rövidebb adventi időszak miatt a kiskereskedők a várható forgalom miatt inkább a nyitást választják. Az általános feltételek ebben az évben jelentősen megváltoztak – nyilatkozta Manuel Friedl, a kereskedelmi szövetség szóvivője a Kleine Zeitungnak. Rámutatott: a karácsony előtti első bevásárlószombat december 2-ra, az utolsó pedig a szenteste előtti napra esik, míg a tavalyi évhez képest idén két nappal rövidebb a december. Mária fogantatásának ünnepe ezúttal péntekre esik, amikor nem tilos a vásárlás, a kiskereskedők pedig arra számítanak, hogy a napot rengetegen fogják költekezéssel tölteni – jelezte. Hozzátette: tavaly csütörtökre esett december 8-a, és a boltok nagy része azért döntött a bezárás mellett, mert az energiaárak rendkívül magasak voltak, és óriási volt a létszámhiány – ez az idei évben megváltozott, a kerekedőknek kifizetődő lehet, ha nyitva maradnak. Akadnak kivételek: december 8-án a Lidl Ausztriában is bezár, míg a versenytárs Aldi-Hofer, az Interspar és az Eurospar, továbbá a dm drogérialánc is nyitva lesz.

Nem kedvelik a Black Fridayt a sógoroknál

Csalásokra és kétes árengedményekre figyelmeztetnek a fogyasztóvédők Ausztriában a november 24-i Black Friday kedvezményes vásárlási napon, amikor a kereskedelmi szövetség 450 millió eurós árbevételre számít. A Bécsi Munkaügyi Kamara felhívta a figyelmet: a bűnözők arra is használják a fekete pénteket, hogy hamis bolti ajánlatokkal pénzt és adatokat lopjanak el a fogyasztóktól – idézi a Kronen Zeitung, amelynek Christina Gruber, a kamara fogyasztóvédője azt mondta: senki ne hagyja magát befolyásolni olyan marketingtrükköktől, mint a visszaszámlálás és az árucikkek korlátozottan elérhető mennyisége. Emellett a kedvezményes ajánlatoknál érdemes figyelni az olyan többletköltségekre, mint például a szállítás, amely drágább lehet, mint az átlagos vásárlási napokon. A jelek szerint az osztrák kiskereskedőket is terheli a tengerentúlról átgyűrűzött Black Friday kampány, mert szerintük a fogyasztók túlságosan rászoktak az akciós lehetőségekre, a normál árakat ezért túl magasnak érzékelik. Ernst Gittenberger, a Johannes Kepler Egyetem linzi munkatársa úgy véli, hogy a fekete péntek valójában nem jár árbevétel- és profitnövekedéssel.

Pékek is felszolgálhatnak az éttermekben

Németország termelése gyengélkedik, több képzett munkaerőre van szükség, ezért Európa legnagyobb gazdasága kitárja kapuit a külföldi munkavállalók előtt:

szombaton életbe lép a más országokból származó szakmunkások toborzására vonatkozó új szabályozás,

amelynek célja az is, hogy növelje a nyugat-balkáni régióból érkező bevándorlást, főként Albániából, Bosznia-Hercegovinából, Koszovóból, Észak-Macedóniából, Montenegróból és Szerbiából. A Szövetségi Statisztikai Hivatal szerint az Európai Unió úgynevezett kék kártyája ma a leggyakoribb tartózkodási engedély az ideiglenes foglalkoztatási migráció területén a németeknél. Az elsősorban az EU-n kívüli országok munkavállalóinak kínált rendszer gyorsabb, állandó letelepedési engedélyt tesz lehetővé, illetve megkönnyíti a családegyesítést. A kék kártyával érkezőknek a jelentkezéskor konkrét állásajánlatot kell kapniuk, amelyre az eddig meghatározott minimálkereset szombattól 58 400 euróról 43 800 euróra csökken. A különösen sürgős szakmunkás-igényű szakmákra, az úgynevezett hiányszakmákra az alsó határ 39 680 euróra módosul, ezzel nő a cégek lehetősége a foglalkoztatás bővítésére – közölte a Szövetségi Munkaügyi Ügynökség (BA). További változás, hogy eddig a külföldi munkavállaló csak olyan állást tölthetett be a németeknél, amely megegyezik a szakképzettségével és a tanulmányaival, ez szombattól lazulni fog. Például a betanított pékek ezután egy étterem konyhájában is dolgozhatnak majd, míg az irodai adminisztrációs munkákra a cégek felvehetnek logisztikai szakembereket is. Ez új lehetőségeket nyit meg a jelentkezők előtt, bár maradnak kivételek: az orvostudományban és a jogi területeken továbbra is elvárás a szakirányú képzettség.

Energia: meghosszabbodik az árstop, bár ezen alig spórol a lakosság

A Bundestag a tavasz óta érvényes energiaár-fékek meghosszabbításáról döntött – a gáz- és villanyárakra vonatkozó állami felső határ 2024 március végéig érvényben marad, hogy a németországi fogyasztókat ne terheljék túl az Ukrajna elleni orosz támadás következtében egekbe szökött energiaárak. A magánháztartások fogyasztásának nagy részére érvényesek maradnak az árkorlátozások: eszerint a villany ára továbbra is 40 cent, a gázé tizenkét cent kilowattóránként. Az összehasonlító portálok számításai szerint ugyanakkor a fogyasztókat érő könnyítés mindössze az áramköltségek 0,3 százalékos, míg a gázköltségek 1,4 százalékos csökkenését idézték elő a németeknél, ahol egy átlagos háztartás körülbelül 13 eurót takarít meg havonta az áramon, a gázon pedig 45 eurót.

Új mobilszolgáltató indul decemberben

December 8-án indul a negyedik mobilhálózat, az 1&1 Németországban, ahol a Deutsche Telekom, a Vodafone és az O2 hálózata kap új versenytársat – közölte a Spiegel. A montabauri székhelyű cég a Telefonica Deutschlanddal (O2) kötött szerződést arra, hogy az új ügyfeleknek a lehető legjobb hálózati lefedettséget kínálhassák, vagyis, ahol az 1&1 még nem rendelkezik saját antennával, ott az ügyfelek az O2 hálózatára csatlakoznak majd. Emellett a nemzeti roaming szerződést az 5G rádiószabványra bővítették. Az 1&1 jelenleg csak egy úgynevezett virtuális hálózatüzemeltető, amely a versenytársak hálózatait használja mobilkommunikációs üzletágához, és ezért bérleti díjat fizet. A vállalat a 2019-es frekvenciaaukción a United Internet leányvállalataként mintegy 1,1 milliárd euróért vásárolt frekvenciahasználati jogokat, amely mellett idén több milliárd eurós bővítési költségekkel is számolnak.