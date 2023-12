Ismerik a gázszámlák körüli problémákat, azonban 2025 előtt nem valószínű, hogy át tudják alakítani a teljes informatikai rendszert – nyilatkozta Lantos Csaba energiaügyi miniszter az RTL Híradónak.

A számlákkal az egyik legsúlyosabb probléma, hogy az idei ősz meleg volt, ezért az MVM szempontjából nyárnak számított. Ennek megfelelően szeptemberben a megszokott 37 köbméteres rezsicsökkentett gázmennyiség helyett csak 17-18 köbmétert számoltak el körülbelül 102 forinttal. Így a gázzal főzők vagy a meleg vizet is gázzal előállítók a megszokotthoz képest 10-15 ezer forinttal magasabb számlát kaphattak. Ugyanez történt októberben és november elején is.

A rendszer később ugyan korrigálja ezt, azonban Lantos Csaba bizottsági meghallgatásán úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban, hogy nem helyes ez a gyakorlat, mivel "„az állampolgár így gyorshitelt ad az MVM-nek”.

A meghallgatáson jelentette be azt is, hogy már dolgoznak az MVM számlázásának átalakításán, most erről ismerte el, hogy nem mostanában fog megtörténni.