az amerikai diplomácia és politika kiemelt szereplője. Nyolc éven keresztül volt az ENSZ amerikai szóvivője és az ENSZ Biztonsági Tanácsának szavazati joggal rendelkező tagja. 2010-ben alapította saját tanácsadói cégét, a Capitol Media Partnerst. 2018 és 2020 között az Egyesült Államok németországi nagykövete volt, 2019 és 2021 között pedig a szerbiai és koszovói béketárgyalásokért felelős elnöki különmegbízottként tevékenykedett. 2020-ban az amerikai Nemzeti Hírszerzés megbízott igazgatója voltelnök kabinetjében. Megkapta a nemzet legmagasabb biztonsági kitüntetését, az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Érdemérmét. 2025-től az ország különleges missziókért felelős elnöki megbízottja.is több évtizede a politikában és a diplomáciában dolgozik. Korábban a Fehér Ház vezető tanácsadója volt az Egyesült Államok Külügyminisztériumában, ahol a külügyminiszter munkáját segítette, és olyan témákkal foglalkozott, mint az észak-koreai helyzet, a bevándorlási reform és az ISIS legyőzésére irányuló globális koalíció. Diplomáciai tapasztalatait megelőzően vezető tisztségviselőként dolgozott a Trump-Pence elnökválasztási kampányban és az azt követő átmeneti csapatban. Olyan politikai vezetőknek adott tanácsot, mint Chris Christie, New Jersey kormányzója és a New Hampshire-i Republikánus Párt ügyvezető igazgatójaként segítette a szervezet vezetését. 2020-ban és 2022-ben a Republikánus Párt jelöltjeként indult New Hampshire első kongresszusi körzetében. Az Egyesült Államok 6 milliárd dolláros globális HIV-programjában (PEPFAR) is részt vett, amely több mint 15 millió életet mentett meg és 2,6 millió csecsemő HIV-mentes születését segítette. 2023-ben alapította a Valcour LLC stratégiai tanácsadó céget, aminek jelenleg az elnöke – írták.