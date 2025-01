2025 első munkanapján több tucatnyian tájékozódtak és adták be igényüket a munkáshitelre az OTP Bank fiókjaiban; a hitelintézet az első hitelbírálatokat is lefolytatta, és már folyósította is az első támogatott konstrukciót – számolt be lapunkhoz is eljuttatott közleményében a bank.

Ahogy arra az OTP emlékeztet, január másodika óta vehető igénybe Magyarországon a munkáshitel, és már az első nap élénk érdeklődést tapasztaltak az államilag támogatott konstrukció iránt fiókjaikban. Azonban az érintetteknek három dokumentumra mindenképp szükségük van az elbíráláshoz:

A társadalombiztosítási-jogviszonyuk igazolására,

az erkölcsi bizonyítványra, valamint

alkalmazottak esetében munkáltatói igazolásra, míg

a vállalkozók esetében pedig egy NAV-igazolásra.

Azt is részletezték, a munkáshitel bírálata és folyósítása azért is történhet meg néhány óra alatt a hitelintézetnél, mert

az OTP Bank a teljes háttérfolyamatot digitalizálta.

A hitelintézet csak a banknál 6 havi számlamúlttal rendelkező ügyfeleinek igénylését fogadja be. További feltétel, hogy alkalmazottak esetén minimum nettó 177 ezer forint bér érkezzen havonta az ügyfél számlájára. Ha az igénylő vállalkozó, legalább havi 210 638 forint NAV által igazolt jövedelemmel szükséges rendelkeznie.

Az OTP Bank a 18 évnél idősebb, de 26 évnél fiatalabb, diákhitelre nem jogosult és felsőfokú képesítéssel nem rendelkező, legalább heti 20 órában alkalmazottként vagy vállalkozóként dolgozó ügyfeleinek biztosít lehetőséget a munkáshitel felvételére. A hitel maximális összege 4 millió forint, futamideje pedig legfeljebb 10 év lehet. A konstrukció kamatmentes, ha az igénylő legalább öt évig Magyarországon dolgozik, vagyis nem szűnik meg sem magyarországi lakcíme, sem a biztosítotti jogviszonya – idézte fel a kommüniké.