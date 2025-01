Karácsonyi ajándékként valóban megkapták tavaly a családok, amit a legutóbbi, december közepén tartott kormányinfón jelentettek be: újraszabályozták a babaváró hitel felvételének feltételeit. A Magyar Közlönyben szenteste napjára virradóra jelent meg a rendelet, amely felfelé módosítja a babaváró hitelnél az életkori határokat. Ám ez bizonyos nézőpontból egyszerre könnyítés is meg nem is.

Az eddigi szabályok úgy szóltak, hogy a feleség a babaváró igénylésekor nem tölthette be a 30. életévét. Az új kormányrendelet értelmében mostantól úgy a következőképpen alakul a babaváró felvételének lehetősége: amennyiben a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 35. életévét. Vagyis a nő legfeljebb 34 éves lehet az igénylés benyújtásakor.

Ugyanakkor volt egy olyan 2024-re vonatkozó kitétel, miszerint a feleség 30 és 40 év közötti is lehetett, ha már várandós volt a hitelfelvételnél és a magzat betöltötte a terhesség 12. hetét. 2025. január 1-től azonban a 2024-es évre érvényes könnyítés is megszűnik, tehát a babaváró hitel lehetőségéből kiszorulnak azok a párok, ahol a nő 35 és 40 év közötti és már babát vár.

2025: élesedik a családi adókedvezmény első emelése

Az októberben, szintén egy kormányinfón prezentált új, 21 pontos kormányzati gazdaságpolitikai akcióterv részeként a duplájára emelkedik a családi adókedvezmény. Ez azt jelenti, hogy az összevont adóalapot nagyobb összegű családi kedvezménnyel lehet csökkenteni, így a jogosultak kevesebb személyi jövedelemadót fizetnek be az államkasszába, amitől nettó jövedelmük több lesz.

A családi adókedvezmény megduplázása a anyagi családok terheinek általános csökkentése mellett alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a vágyott második, harmadik, sokadik gyermekek is megszülessenek. A családi adókedvezmény megduplázása két lépésben fog megtörténni, 50 százalékkal 2025 júniusában, majd újabb 50 százalékkal 2026 januárjától.

Nézzük is a konkrét, nettó összegeket!

Egy gyermek esetén most 10 ezer forint családi adókedvezmény érvényesíthető: ez az összeg 2025 júliusától 15 ezer forintra, majd 2026. január 1-jétől 20 ezer forintra fog emelkedni.

Két gyermeknél az érvényesíthető adókedvezmény összege a mostani gyermek/20 ezer forintról jövőre első körben gyermekenként 30 ezer forintra, vagyis összesen 60 ezer forintra nő, majd 2026 elejétől összesen 80 ezer forintra;

Három gyermeknél most 99 ezer forint az összességében érvényesíthető adókedvezmény, ez emelkedik 2025-ben gyermekenként 49.500 forintra, 2026. január 1-től pedig összesen majdnem 200 ezer forint a három gyermek után mindenestül érvényesíthető családi adókedvezmény összege.

Négy gyermeknél momentán 132 ezer forint a teljes summa, 2026 elejétől a kormány ezt egészen 264 ezer forintig növeli.

Az Economx októberben részt vett a területért felelős tárca, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), valamint háttérintézménye, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) közös sajtótájékoztatóján, ahol kiderült, hogy végeztek egy reprezentatív kutatás, amely szerint a magyarok 86 százaléka egyetért a családi adókedvezmény összegének megduplázásával.

Az szintén kiderült, hogy a férfiak és a nők egyenlő arányban (86 százalék) támogatják az intézkedést, miközben a fiatalok, a vidéken élők és az alapfokú végzettségűek körében az átlagnál nagyobb a támogatás. Sőt, még a kiskorú gyermeket nem nevelők közül is tízből nyolcan szükséges intézkedésnek tekintik a családi adókedvezmény összegének két lépéses emelését.

Ezeken a napokon érkezik a családi pótlék 2025-ben

Lapunk kérdésére Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár elmondta: azért nem a 2008 óta változatlan összegű családi pótlékot duplázzák, mert a kormányzati meggyőződés, egyben a szlogen változatlan: ma is munka alapú társadalmat építenek, így a támogatás is csak munka alapon jár. A családi pótlékra mindenki jogosult, aki gyermeket nevel a saját háztartásában, vagyis:

a vér szerinti szülő;

a nevelőszülő;

a gyám;

vagy az a személy is, akinél a gyermeket átmenetileg helyezték el.

A 2025-ös várható dátumok, amikor érkezik a családi pótlék:

2025. január: 2025. február 4. (kedd)

2025. február: 2025. március 4. (kedd)

2025. március: 2025. április 2. (szerda)

2025. április: 2025. május 6. (kedd)

2025. május: 2025. június 3. (kedd)

2025. június: 2025. július 2. (szerda)

2025. július: 2025. augusztus 4. (hétfő)

2025. augusztus: 2025. augusztus 22. (péntek)

2025. szeptember: 2025. október 2. (csütörtök)

2025. október: 2025. november 4. (kedd)

2025. november: 2025. december 2. (kedd)

2025. december: 2025. január 6. (kedd)

Fontos megjegyezni, hogy az első családi pótlék utalás 2025-ben azért csak február 2-án érkezik, mert a januári összeget már előre jóváírta karácsony előtt az államkincstár a jogosultak számláján, illetve az összeget kivitte a postás. Jövőre is lesz a tervek szerint összevont, kifizetés: augusztusban kétszer jön meg a családi pótlék, megérkezik a szeptemberi is, tekintettel a beiskolázás költségeire.

Arra szintén felhívjuk a figyelmet, hogy a közzétett időpontok tájékoztató jellegűek. Akik a családi pótlékot és a további családtámogatásokat postai úton kérik, az említett időpontokhoz képest kettő-nagy nappal később kapják meg az összegeket. De mennyi is pontosan a családi pótlék összege 2025-ben? A 2008 óta gyakorlatilag változatlan pénzek a következőképpen alakulnak:

az egy gyermeket nevelő családok 12 200 forintot;

az egy gyermeket nevelő egyedülálló szülők 13 700 forintot;

a két gyermeket nevelő családok gyermekenként 13 300 forintot, összesen 26 600 forintot;

a két gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 14 800 forintot, összesen 29 600 forintot;

a három vagy több gyermeket nevelő család gyermekenként 16 ezer forintot, azaz minimum 48 ezer forintot;

a három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 17 ezer, azaz minimum 51 ezer forintot

kap/kapnak minden hónapban az államtól.

Munkáshitel és vidéki otthonfelújítási támogatás

Bár nem szigorúan vett családtámogatás, mégis csak segítség lehet a családalapítás előtt álló fiatalok számára a kormány egyik új találmánya, a munkáshitel. És mint a mellékelt ábra mutatja, a bankok, amint lehet, ki is használják az állami támogatással jövőre induló új kölcsönöket: a munkáshitel már a januári nyitáskor igényelhető lesz a 17 és 26 év közti pályakezdők számára.

A munkáshitelt az említett életkori sávba tartozók közül azok kaphatják, akik a középiskola elvégzése után nem tanultak tovább, hanem munkába álltak, és legalább heti 20 órában dolgoznak alkalmazottként vagy vállalkozóként. A hitel maximális összege 4 millió forint, futamideje 10 év, és kamatmentes, ha a fiatal legalább 5 évig Magyarországon marad, és a munkaviszonyát is megtartja.

Majd itt jön képbe a családtámogatás, ugyanis további kedvezményekre jogosít a munkáshitel futamideje alatti gyermekvállalás, egész pontosan:

Az első gyermeknél két évre fel lehet függeszteni a törlesztést;

a másodiknál szintén jár ez az engedmény, sőt a fennálló tartozás felét el is engedik;

a harmadik gyermek után pedig a teljes tartozást elengedi az állam.

A babaváró támogatáshoz hasonlóan a munkáshitelhez is kapcsolódik állami garancia, vagyis ha az adós nem törleszt tovább, a bankok az adóhatóságtól lehívhatják a tartozást. Lapunk úgy tudja, hogy a munkáshitel bevezetésén dolgozik többek között az MBH Bank, a K&H és a CIB Bank és az OTP is szintén tervezi, hogy felveszi, az Ersténél már január 2-tól lehet igényelni a munkáshitelt.

A vidéki otthonfelújítási támogatás várhatóan szintén nagy sláger lesz az arra jogosultak körében, ám ezúttal csak a jogszabályban felsorolt 2887 kistelepülésen élő gyerekes családok vehetik igénybe. Ők a költségek legfeljebb 50 százalékának megfelelő, maximum 3 millió forint összegű állami támogatást kaphatnak, ami mellé felvehetnek legfeljebb 6 millió forint kedvezményes hitelt.

Az előző programban az ügyfeleket terhelő kamat fix 3 százalékos volt, most a kamattámogatás mértéke lesz 3 százalékpont, és az ügyleti kamat az ötéves állampapírok aukciós hozama alapján alakul ki. Az ügyfelek tehát várhatóan magasabb, 4-5 százalék közötti kamattal számolhatnak majd, de ez is sokkal kedvezőbb, mintha piaci alapú hitelt vennének fel a felújításokra.