Izraeli tisztviselők közlése szerint a zsidó állam jóváhagyta azt a tervet, hogy elfoglalja az egész Gázai övezetet, és határozatlan ideig ott is maradjon. A segélyek szétosztásáról is értekeztek, a szállítmányokat viszont egyelőre nem engedik be a területre − számol be az Index a Guardian nyomán.

Az ominózus tervezet a Gázai övezet civil lakosságát dél felé szorítaná, megakadályozandó, hogy a humanitárius segélyek a Hamász kezére kerüljenek. Vasárnap azonban az ENSZ elutasította azt az ajánlatot, miszerint izraeli csomópontokon osszák szét a segélyeket.

A tervet az izraeli biztonsági kabinet hétfőn fogadta el, nem sokkal azt követően, hogy bejelentették több tízezer tartalékos katona behívását.

A terv azt szolgálja, hogy nyomást gyakoroljanak a Hamászra.

Az iszlamista terrorszervezet a tűzszünet összeomlása óta még mindig 58 túszt tart fogva, s a gázai egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint az izraeli megtorló offenzíva kezdetétől számítva legkevesebb 52 535-en haltak meg.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök eközben továbbra is támogatja Donald Trump amerikai elnök azon januári javaslatát, hogy a Gázában élő palesztinokat a szomszédos országokba telepítsék. Közben

már egy új tűzszüneti megállapodásról is folytatódnak a tárgyalások.

Izrael abban bízik, hogy a terület esetleges elfoglalása további befolyást biztosítana Tel-Avivnak a Hamásszal zajló egyeztetéseken, ám az ENSZ Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala (OCHA) vasárnap közölte, az izraeli javaslat ellenkezik a humanitárius alapelvekkel. A Hamász pedig egyenesen politikai zsarolásnak nevezte a tervezetet, és Izraelt okolta a közel álló katasztrófáért. A terrorcsoport által fogvatartott túszok hozzátartozói ugyanakkor azzal vádolják Netanjahut, hogy veszélybe sodorta szeretteiket, és úgy vélik, az 58 túsz többsége is mostanra már elhunyt.