Bár a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) még nem közölt hivatalosan részleteket, úgy tűnik, bejött a papírforma, és

nem sikerült egyességre jutni a hároméves bérmegállapodásról

a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) mai ülésén.

Az már ma reggel egyértelmű volt, hogy a kormányzat elérje a béremeléssel kapcsolatos hangzatos politikai céljait (a minimálbér ezer euró, a bruttó átlagkereset pedig egymillió forint lesz három év múlva), vagy legalábbis egyáltalán érdemeben tárgyalhassanak erről a versenyszférával, csökkenteni kell a munkaadói adóterheken.

Jellemző a helyzetre, hogy több szám is kiszivárgott a tárgyalásokról. A Portfolió szerint a minimálbér jövőre 9 vagy 10 százalékkal nőhet, a következő két évben pedig ennél is nagyobb mértékű lesz a növekedés. A következő három évben átlagosan 12 százalékos lehet a növekmény. Értesülésük szerint az emelések mértéke vagy a 9-13-14 százalék mintát követi, vagy a 10-12-14-et a következő 3 évre vonatkozóan.

A Mandiner névnélküli forrása azt közölte, hogy gyakorlatilag megállapodtak a szakszervezetek, a munkáltatók és a kormány a három évre, 2025-re, 2026-ra és 2027-re szóló bérmegállapodás részleteiről, sőt, a végleges szöveget holnap fogadhatják el a felek. A portál szerint az már biztosra vehető, hogy éves átlagban 12 százalékkal nőhet a kötelező legkisebb kereset, ám az évenkénti emelés mértéke még nem végleges.

Valószínűleg a Világgazdaság beszámolója állhat a legközelebb a valósághoz, ugyanis a portál Perlusz Lászlót, a Vállalkozások és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkárát idézve arról ír, hogy

nincs megállapodás, illetve csak abban állapodtak meg a résztvevő felek, hogy továbbra sem mondanak részleteket, és néhány nap múlva folytatják.

A munkáltatók képviselője továbbra is bizakodó, hogy a jövő héten, várhatóan hétfőn sorra kerülő VKF fordulón már sikerül tető alá hozni a megállapodást.

Perlusz László hozzátette azt is, hogy mindenki próbál elmenni a falig, vagy azon túl is. Arra a kérdésre, hogy a kormány tett-e bármilyen javaslatot vagy engedményt, ahogy korábban a munkaadói oldal kérte, azt válaszolta, hogy a kormány is kompromisszumkész és megpróbál elmenni falig.

A kormányoldal többet tesz annál, mint hogy moderálja a tárgyalásokat, próbál tevőlegesen is részt vállalni a megállapodásban

– mondta a vg.hu-nak a VOSZ főtitkára, hozzátette, hogy a főbb tartalmi elemeket tekintve akár már a mai nap egymás tenyerébe csaphattak volna, de ez néhány napot még várat magára.

Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője is bizakodó volt a VKF mai fordulóját követően, már csak azért is, mert számukra kedvező irányba mozdultak el a tárgyalások.

Voltak olyan elképzelések az elmúlt napokban, amelyek nem könnyítették volna meg a helyzetünket, szakszervezeti oldalról nem voltak támogathatóak

– fogalmazott a portálnak a Liga vezetője. Elárulta, hogy próbáltak visszamenni egy korábbi szövegtervezethez és elképzeléseikhez és azt próbálták korrigálni a munkaadói oldal javaslatai alapján. Ebből összeállt egy tervezet, amit most mindenki a tagszervezetivel fogja leegyeztetni.

Ahogy arról beszámoltunk, a munkáltatók továbbra is állami segítséget várnak ahhoz, hogy kétszámjegyű béremelést tudjanak adni a munkavállalóknak.