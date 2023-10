A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a bruttó átlagkereset 15,2 százalékkal volt magasabb 2023. júliusában, mint egy évvel korábban. Ez akár jó hír is lehetne, de ezzel együtt az infláció továbbra is 16 százalék felett van. Hiába keresünk tehát többet, a pénzünk egyre fogy. Az áremelés a magánorvosi szolgáltatásokat sem kímélte, így egyre többen halasztják későbbre a tervezett vizsgálatokat.

A magánorvosi szolgáltatások már régóta nem számítanak luxuskiadásnak. Az emberek ma már nem azért kezeltetik magukat magánúton, mert nincs kedvük vagy idejük az állami egészségügyben várakozni. A hosszú várólisták miatt sokak számára csak a magánellátás nyújt megoldást, ezt viszont egyre kevesebben engedhetik meg maguknak.

Mentőövet az egészségpénztáraknál elérhető, mindössze pár száz forintos egészségbiztosítás adhat

– mondta Simondán Eszter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Már egymillió felett az öngondoskodók

Az egészségpénztárak továbbra is sikerként könyvelhetik el az elmúlt időszakot. 2023. első félévében is kiemelkedően teljesítettek. Most először haladta meg az egészségpénztári befizetések volumene a magán-nyugdíjpénztári befizetésekét. Az egészségpénztári tagok száma pedig meghaladja az egymillió főt.

Az egészségpénztár eleve a takarékoskodás egyik legjobb módja, ha az egészséget érintő költségekről van szó – mondta Simondán Eszter – hiszen a tagok a pénztári befizetéseik 20 százalékát, legfeljebb 150 ezer forintot visszaigényelhetnek a személyi jövedelemadójukból.

Ugyanakkor az látszik, hogy a pénztártagok egyre kevesebbet költenek táplálékkiegészítők vásárlására, kevesebbet járnak magánorvoshoz, az önsegélyező szolgáltatásokat pedig – a lakáshitel törlesztésén kívül – jóval kisebb mértékben veszik igénybe.

De a szakember szerint több egészségpénztár kínál havi pár száz forintért egészségbiztosításokat. Ezek közül a legolcsóbb mindössze havi 85 forint, míg a legdrágább 395 forintba kerül. A legtöbb pénztárnál a biztosításhoz a belépéskor automatikusan csatlakoznak a tagok, és a biztosítás mindaddig él, amíg a tag számláján a havi díjnak megfelelő fedezet van.

Ezek az egészségbiztosítások többféle betegségre nyújtanak fedezetet, akár több százezer forintos keret erejéig. Ilyen betegség például a daganatos megbetegedés, a szívroham vagy a stroke. A biztosítás fedezi nagy értékű diagnosztikai eljárások költségét is, például a CT, PET/CT vagy MR vizsgálatok díját. Ezenkívül térítheti egynapos sebészeti eljárás költségét is. Némelyik pénztár által kínált egészségbiztosítás további egyedi elemeket is tartalmaz.

Példaként említette:

Az OTP Egészségpénztár Helló Egészség Bázis egészségbiztosítása havonta 119 forintba kerül, és a belépéstől automatikusan jár. Orvosi Call Centert, egynapos sebészeti ellátást térít 200 ezer forintig, nagy értékű diagnosztikai eljárások díját téríti 300 ezer forintig, és 23 kritikus betegség kezelési költségét 1 millió forintig.

Az MBH Gondoskodás Egészségpénztár Bázis szolidáris egészségbiztosítása havi 118 forintért ingyenes ellátásszervezést és egynapos sebészeti ellátást térít 450 ezer forintig, nagy értékű diagnosztikai vizsgálatok költségét 300 ezer forintig, és 35 féle rettegett betegség kezelési díját 600 ezer forint értékben.

A Generali Egészségpénztár Navigátor egészségbiztosítás csomagja havi 100 forintos díj ellenében egynapos sebészeti eljárás díját téríti 350 ezer forintig, nagy értékű diagnosztikai eljárások költségét 300 forintig, és vállalja mozgásképtelen betegek szállítását a fenti vizsgálatokra.

Az ilyen egészségbiztosítás havonta jóformán semmibe se kerül, mégis védelmet nyújthat azokra a betegségekre, amelyektől leginkább tartunk. Ráadásul ezek díja, mint minden más befizetés után is jár a 20 százalék adó-visszatérítés – mondta Simondán Eszter.