Miközben a válaszoló pénzintézetek mindegyiken jelezte economx számára, hogy csatlakoztak a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Bankszövetség között kötött megállapodásban foglalt önkéntes vállalati kamatplafonhoz és 3 hónapon keresztül vállalati saját forint hiteltermékeiket kamatfelár felszámítása nélkül, referenciakamaton (a bankközi kereskedelemben kialakult kamatszinen, az 1,3, 6 hónapos BUBOR kamton) nyújtják, addig ennek a vállalásnak nyomát a banki honlapokon elérhető kondíciós listákon csak igen visszafogottan találtuk meg.

Alig látszik

Ennek természetesen az egyik oka az, hogy

a vállalati és így a kisvállalati hitelek esetében is a bankok jellemzően egyedi árazás mellett nyújtanak finanszírozást a vállalkozóknak és így a feltételek is egyediek.

A fentiek miatt noha a honlap szerint van meghirdetett saját banki hiteltermékük, a kamatkondíciókat nem találtunk sem a K&H Bank, sem a Raiffeisen Bank honlapján (itt a hirdetmény pusztán a hitelezéshez kapcsolódó díjakat és jutalékokat tartalmazza – utóbbinál a Széchenyi Kártya és az EXIM hitel kondíciói ugyanakkor elérhetőek). A Gránit Bank esetében a honlap csak a Széchenyi Kártya termékeit mutatja hitelként, miközben a bank válaszából kiderült, természetesen vannak saját hiteltermékeik is. Az MBH Bank esetében a többszöri fúzió miatt lényegében követhetetlenek a kondíciós hirdetmények és azok tartalma, ám annak ellenére, hogy az MBH Bank is csatlakozásáról tájékoztatott, ezeken a kondíciós listákon sem találunk február elsejét követő frissítést. Az UniCredit egyetlen nem egyedi árazású hitelénél, az Előremutató folyószámlahitelnél a kondíciós listában még ott szerepel a vállalás előtti versenyben egyébként (az MBH Bank Vízió hitelével holtversenyben) legkedvezőbbnek számító 1 százalékos kamatfelár, de a bank is jelezte, hogy ők is csatlakoztak a felár-mentes hitelezéshez.

Számos jogcímen fizettetnek Bár a kamatfelár-mentes hitelezés valóban komoly mértékben csökkenti a hitelkamatokat, a vállalati hitelek esetében még így is rengeteg olyan költségelemet találunk, amelyek miatt a teljes hitelköltség számottevő lesz.

A banki kondíciós listákban a következő jogcímeket találtuk, amelyeknél egyszeri, éves vagy havi díjként komoly tételeket tudnak lehúzni a bankok a vállalati ügyfelekről. Bár a jogcímek egy része átfedi egymást (csak az elnevezés eltérő bankonként), de összességében a hitelek tényleges kamatterhét 1-3 százalékkal dobják meg



- Hitelbírálati díj

- Szerződéskötési díj

- Kezelési költség

- Rendelkezésre tartási jutalék

- Hitelfolyósítási jutalék

- Adminisztrációs díj

- Monitoring díj

- Éves felülvizsgálati díj

- Különdíj

- Keretbeállítási díj

- Hitelprolongáció díja

- Hitelszerződés módosításának díja

- Hitel-előtörlesztési díj

A meghirdetett kondíciós listákon egyedül az OTP Bank honlapján látható egyértelmű tájékoztatás az új kamatstopról, ugyanakkor itt a kondíciós lista nem minden eleménél tüntették fel a kamatfelár nélküli hitelezést. A folyószámla jellegű hitelek esetében a Lendület Plusz és a Ritmus hitel esetében például ott szerepel a kondíciós listában a 0 százalékos kamatfelár, a Lendület Max folyószámlahitelnél ugyanakkor nem találtuk meg ugyanezt.

Az Erste Banknál jó üzleti érzékre, vagy szerencsés csillagzatra vall, hogy az Erstge Power Business Folyószámlahitel és a 37-120 hónapra felvett Power Business Eseti hitel esetében a bank január 19-től 12 hónapra kamatfelár nélküli akciót hirdetett meg – így nekik ezekkel a termékekkel jobb ajánlatuk is lett, mint a többi csatlakozó banklnál, hiszen ott a kamatfelár-mentes időszak maximum 6 hónapra szól a május elsejéig megkötött hitelek esetében.

Harmadával csökkenhet a hitelteher

Az így részben még élőnek látszó kondíciós listák szerint az önkéntes kamatplafon megállapodással

a standard termékek esetében az ügyfelek 1-4,5 százalékponttal kisebb kamatszint mellett tudnak piaci feltételek mellett nyújtott vállalati hitelekre szerződni,

ez bizonyos hitelek esetében harmadával kisebb hitelterhet jelent. Miként azonban az UniCredit Banknál megjegyezték: annak köszönhetően, hogy a vállalati hitelezésben a hitelállomány döntő része egyedi árazású, ahol az ügyletek kockázati profilját veszik alapul, egészen más kondíciók mellett is lehet hitelt kapni. Dobozos (előre meghirdetett kamattal bíró) hitelek esetében például a jelewnleg 9 százalék felett járó BUBOR szinthez képest igen az Erste Power Business Eseti Hitel 7,5 százalékos fix kamata például kiválónalk mondható, de az egyedi árazásban a jó bonítású cégek akár ezen szint alatt is kaphatnak kölcsönt. A kamatfelár-mentességi vállalás így elsősorban a mikro- és kisvállalatok számára jelent könnyebbséget.

Az új lehetőséggel elvben csak új hitelkérelem esetében lehet élni, ám ahogy a CIB Banknál felhívták a figyelmet, a kamatplafon alkalmazásának szempontjából a szerződés aláírásának a napja a meghatározó, tehát az elbírálás alatt álló hitelszerződésekre is érvényes lesz a kamatcsökkentő konstrukció. A Gránit Banknál pedig azt közölték, hogy vizsgálják, hogy az új, BUBOR-hoz kötött kamatozású vállalati forinthitelek mellett milyen további hitelfajtáknál alkalmazza majd a vállalást. Az MBH Banknál pedig arról beszéltek, hogy az ügyleteket egyedileg megvizsgálva, az ügyfelek számára a legkedvezőbb és céljaikhoz leginkább illeszkedő lehetőségeket megkeresve nyújtják minden esetben a finanszírozást, legyen szó teljesen új vagy megújított hitelekről.

Még a kedvezményes kamat is csökkeni fog

A standfard konstrukciók árazása és a banki válaszok szerint is a vállalati hitelek túlnyomó része – bankonként 60-90 százaléka – a legrövidebb, 1 hónapos BUBOR-szinthez kötődik, a többi között a 3 havi BUBOR-hoz kötött hitelek vannak döntő többségben, elenyésző a 6 hónapos BUBOR-hoz kötött hitelek aránya. Mindez azt jelenti, hogy a következő hónapokban hitelt igénylő vállalati ügyfelek döntő részének az elsőú hat hónapban még a felár-mentes hitel törlesztési terhe is havonta csökken majd, hiszen a piac a kamatok, így a BUBOR-szintek folyamatos csökkenésére számít. Az intézkedés indoklásaként az a remény szerepelt, hogy a 6 hónapos kamatfelár-moratórium lejártát követően a normál hitelezés visszaállásakor a BUBOR-szintek annyival lejjebb lesznek, amelyek mellett a visszatérő kamatfelár már nem jelent majd érdemi tehernövekedést a kiinduló kamatszinthez képest.

A beruházási hitelek felfutásához ez még kevés lesz

Bár ahogy az UniCreditnél jelezték, a vállalatok beruházási döntéseit számos tényező befolyásolhatja, amelyek között a banki hitelek ára csak az egyik, bár fontos elem, az MBH Bank szakértőinek a négy hónapja bevezetett vállalati forgóeszköz kamatplafonnal kapcsolatos eddigi tapasztalatai szerint a hitelpiacokon pozitív változások láthatóak. A bank értékelése szerint ezeket a kedvező tendenciákat az új hitelfeltételek még tovább erősítik majd.

Visszarezonál ugyanakkor az UniCredit szakértőinek véleményére az MBH azon vélekedése, hogy a bár a felár-mentes hitelezés valamilyen mértékben pótlólagos keresletet is generálhat éves szinten, de inkább egy időbeni koncentrálódást várnak az új szerződéskötések esetében. Várakozásaik szerint időarányosan az előttünk álló 3 hónapban akár 50 százalékkal is magasabb is lehet az új szerződéskötések volumene. Ezek nagy része azonban szerintük előrehozott hitelfelvétel lesz, hiszen a kedvezményes kamatszint alkalmazásába még belefér, hogy a szerződéskötéstől számítva hat hónapon belül történjen meg az első tényleges folyósítás/lehívás.

A mostani, 9 százalék körüli hitelszint ráadásul még nem feltétlenül kecsegtető kamat. A CIB Bank tapasztalatai szerint

7 százalék az a lélektani határ, ami alatt már elgondolkoznak a kkv-k, hogy felvegyenek-e hitelt,

így a banknál csak mérsékelt aktivitásnövekedésre számítanak. A beruházási kereslet megélénkülését ők inkább az általános piaci kamatszint csökkenésétől várjuk.

A Gránit és az UniCredit Bank értékelése szerint a vállalati hitelekre bevezetett kamatplafon inkább a likviditási célú, rövidebb lejáratú folyó- és forgóeszközhiteleknél generálhat keresletet. Azonban míg az UniCredit Banknál ennek okát abban látják, hogy egy-egy beruházási hitel előkészítése hosszabb időt is igénybe vehet az ügyfél oldalán és a banknál is, így a kedvezményes kamathoz szükséges április 30-ig megkötendő szerződés természetes akadályt jelent majd. Így a beruházási hitelek közül csak a már előkészítési fázisban lévő hitelek férnek majd bele az akciós időtartamba – még akkor is, ha a bank ígérete szerint igyekeznek majd, hogy a lehetőséggel támogassák ügyfeleik növekedési terveit.

A Gránit Banknál ezzel szemben úgy látják, hogy a beruházási hiteleknél az elmúlt időszakban a kedvezményes kamatozást biztosítani tudó hitelprogramoké, mint a Széchenyi Kártya konstrukcióké és a Baross Gábor Hitelprogramé volt a főszerep, ezen a téren várhatóan továbbra is a kamatplafonos hiteleknél is kedvezőbb kamatozású támogatott hiteleket veszik majd igénybe a vállalati ügyfelek.

Az MBH szerint ugyanakkor a mostani vállalás segíti a beruházási hitelek élénkülését, mert akadhatnak projektek, amelyek becsült megtérülése az alacsonyabb hitelkamat mellett már átfordul pozitívba. De a beruházások élénkülését leginkább az üzleti klíma, a kilátások javulása vezérli, és egy ideig a belföldi vállalatok vélhetően még óvatosak maradnak nagyobb beruházási projektek elindításával – vélik ugyanakkor az MBH szakértői.