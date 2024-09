Az ingyenesen letölthető EgészségAblak mobil alkalmazáson keresztül 95 rendelőbe – köztük 15 budapesti intézménybe – foglalható időpont– válaszolta lapunk megkeresésére a Belügyminisztérium. Az alkalmazás indulása óta a betegek eddig közel 24 ezer időpontot foglaltak. A 95 csatlakozott rendelőben már több százezer szabad időpont közül lehet választani, jelenleg több mint 750 ezer foglalható időpont érhető el az alkalmazásban, írta a szaktárca. És hamarosan véleményezni is lehet majd a betegellátásokat.

Korábbi adatok szerint május végén 83 rendelőben lehetett online időpontot foglalni, vagyis három hónap alatt mindössze 12 intézmény csatlakozott a Járóbeteg Irányítási Rendszerhez.

Türelem vs. magánorvos

Statisztikai adatok szerint tavaly közel 63 millió orvos-beteg találkozás történt a járóbeteg-szakrendelőkben. Ezek közül többek között 14 millió eset valamilyen laboratóriumi vizsgálat volt, 34 millió eset valamilyen klinikai szakmához köthető, például belgyógyászathoz, kardiológiához vagy akár urológiához. 5,4 millió orvos-beteg találkozás az állami fogászatokon történt, és 6,4 képalkotó diagnosztikai vizsgálat is készült.

2014-ben pedig még majdnem 74 millió orvos-beteg találkozás volt. A betegszámcsökkenés hátterében a rendelőkben tapasztalt hosszú várakozási idő, és a koronavírus-járvány is közrejátszott. Egyre többen fordultak a magánellátás felé, mert az állami járóbeteg-ellátóknál több hónapot kellett várniuk, mire időpontot kaptak egy szakrendelésre. Ugyanakkor a magánorvost nem mindenki engedheti meg magának, mert egy-egy konzultáció ára már 30-40 ezer forintba is kerülhet. A magánegészégügyben is azt tapasztalják, hogy a középosztály kezd leszakadni, bár a rendelők próbálják felvenni a harcot az inflációval, az látszik, hogy egy kisebb csoport privilégiuma lett a magánellátás – mondta Végh Attila, az Eurohealth Ltd. vezérigazgatója, a Nagy Magánpraxis Napon.

Több szakrendelésre csak 2025-re lehet időpontot kapni

Például a szigetszentmiklósi szakrendelő weboldalán elérhető információk szerint a bőrgyógyászatra és kardiológiára 2025 februárjáig már minden időpont betelt. Ortopédiára is csak 2025 januárjában lehet majd időpontot kérni, a tüdőgondozó naptára is az idei évben már tele van.

A Prémium Egészségpénztár Járóbetegellátás Minőségi Indexe szerint, a legtöbben a magánrendelések közül:

a nőgyógyászokat;

a szemészeket;

a bőrgyógyászokat;

a belgyógyászokat;

és a kardiológusokat keresik fel.

A várakozási idők sok ellátás típusban nőttek, ezt támasztotta alá a Medicina 2000 Szövetség 2023-as felmérése is. Átlagosan 30 napig kell türelmesnek lenni a járóbeteg-szakellátásban a betegeknek, 2019-ben, vagyis a pandémia kitörése előtt 26 napot kellett várni egy-egy szakrendelésre, mondta lapunknak korábban Pásztélyi Zsolt, a Medicina2000 Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke

Pénz, paripa és fegyver nélkül nem lehet csatát nyerni

–erről korábban egy konferencián Ónodi-Szűcs Zoltán, a Debreceni Egyetem egészségügyi kancellárhelyettese, aki a JIR átalakításáért felelős miniszteri megbízott.

Úgy fogalmazott az EgészségAblak nem egy IT megoldás, hanem a szolgáltatások összessége, amit az állami egészségügynek kell nyújtania az állampolgárok részére. Elmondta, hogy egy 2018-ban készült felmérés adatai szerint három hívószó adta a betegek összes negatív véleményének 40 százalékát a betegellátásról, ez az orvoshiány, a várakozási idő és a várólista.

Nemsokára lehet véleményezni is

Az EgészségAblak appon keresztül egyre többféle járóbeteg szakorvosi ellátásra lehet majd időpontot foglalni. A szakrendelések csatlakozása folyamatos, az intézmények határozzák meg a csatlakozási sorrendet, közölte a Belügyminisztérium.

Az Economxnak azt írták, hogy hamarosan az applikációban betegelégedettségi visszajelzésére is lesz lehetőség.

A Járóbeteg Irányítási Rendszerben (JIR) július elsején nyílt meg, Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Kórházszövetség konferenciáján azt mondta: a JIR megjelenése „nagy volumenű változás” az egészségügyi rendszerben.