Hamarosan indul a fűtési szezon: mennyibe kerül majd a tűzifa?

Manapság egy köbméternyi konyhakész tűzifa 58-75 ezer forintba kerül a piacon, tízkilós kiszerelésű fabriketthez pedig 2,5-3,5 ezer forintért lehet hozzájutni. Talán most érdemes betárazni a télirevalót, mert a hűvösebb napokkal a kereslet is meg fog ugrani. Ugyanakkor még nem született kormányzati döntés arról, hogy idén is lesz-e hatósági áras tűzifa.