A termelői árindex az egy évvel ezelőtti +43 százalékos csúcsáról zuhant -2,5 százalékra. Ehhez foghatót nem láttunk még a hazai statisztika történetében, bár a tavalyi felfutás is rekordot jelentett – mondta a szakértő.

A termelői és a lakossági infláció közötti legfontosabb hasonlóság most a bázishatások működése: ahogy a fogyasztói árindexben, úgy a termelői árindexben is ezek érvényesülnek most, egyre lejjebb szorítva mindkettőt.

A termelői árindex idei csökkenése mögötti két legfontosabb tényező az energiaárak esése és a forint euróval szembeni erősödése.

Kérdés, hogy ezek meddig tartanak ki.

Ha a globális energiaárakra az egyik legkorábban reagáló amerikai termelői árindexet nézzük, akkor az látható, hogy az az utóbbi két hónapban máris emelkedésnek indult, a nyersolaj árának emelkedésével párhuzamosan, de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a holland tőzsdei gázár a június eleji 23 EUR/MWh árfolyamról október végére 51 EUR/MWh közelébe emelkedett

– tette hozzá.

A mostani csökkenés az éves bázisú termelői árakban még folytatódhat (az exportárak által vezérelve) a következő hónapokban, az ezt követő időszakban azonban a bázishatások kifutása, valamint a nemzetközi tendenciák begyűrűzése miatt már nem várható további érdemi csökkenés – mutat rá az igazgató.

Mindez a fogyasztói árindex szempontjából is fontos, ugyanis előbb-utóbb megszűnik az ebből fakadó leszorító erő, ami a kiskereskedelmi árakra hatással lesz. Ez is megalapozza azt a várakozásunkat, hogy jövőre az infláció csökkenése elnyújtott és lassú lesz, ami nagymértékben meghatározza majd a monetáris politika mozgásterét

– magyarázta Kiss Péter.