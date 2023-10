Az elhúzódó háború és a szankciós energiaválság ellenére a kormány a következő években is folytatja a hiány és adósságcsökkentő politikáját – jelentette ki Varga Mihály a Joint Venture Szövetség Makro Konferenciáján. A Pénzügyminisztérium közleményben hangsúlyozta: a költségvetés a rendkívüli kiadások mellett is biztosítja a családok támogatását, a rezsivédelem fenntartását és a nyugdíjak értékének megőrzését. Az infláció letörésével szeptembertől újra nőhetnek a reálbérek, a külkereskedelmi egyenleg rekordot dönthet idén és továbbra is magas a foglalkoztatottság. A közlemény szerint az egész gazdaság számára kulcsfontosságú a költségvetési fegyelem, ezért a kormány évről-évre csökkenti a hiányt, amely jövőre már 2,9 százalékra mérséklődhet. Az államadósságot is tovább csökkentik, a PM várakozásai szerint már idén 70 százalék alá javulhat a bruttó hazai termékhez viszonyított aránya.