A jelentősen megnövekedett kiadásokra tekintettel a kormány 5,2 százalékra módosítja az idei évi GDP-arányos hiánycélt – derül ki a Pénzügyminisztérium közleményéből. Azt is hangsúlyozzák, hogy ez 1 százalékpontos javulást jelent a tavalyi hiányhoz képest. Arról viszont nem írnak, hogy mindez 1,3 százalékkal több, mint az eredeti cél.

A hiánycél emelését a többi között azzal indokolják, hogy

a kialakult, veszélyes nemzetközi helyzet rendkívüli terhet ró a magyar költségvetésre is.

Sokba kerül az államnak az úgynevezett rezsivédelem is, de okként sorolják azt is, hogy a magyar honvédelmi kiadások már az idei évben is elérik a GDP 2 százalékát, (ami egyébként NATO-kötelezettség.) Azt is írják, hogy Magyarország évek óta kéri az Európai Bizottságtól az uniós határok védelmére fordított határvédelmi költségek megtérítését, amelynek összege eléri a 650 milliárd forintot. Amennyiben a Bizottság eleget tenne Magyarország jogos kérésének, a hiány mértéke közel 1 százalékkal lenne alacsonyabb.

Jöhetnének már az uniós pénzek

Emellett a pénzügyi tárca azt is hangsúlyozza, hogy tovább bővítené a magyar költségvetés mozgásterét,

ha az Európai Bizottság utalná a Magyarországnak az uniós támogatásokat.

Mindettől függetlenül Magyarország kilátásait kedvezőnek tekintik, köszönhetően a magyar gazdaság stabil alapjainak. Kiemelik a magas foglalkoztatottságot és a rekord exportot. Már biztosra veszik az év végi, egyszámjegyű inflációt és mint írják, Magyarország már az idei év végére visszatérhet a növekedési pályára.