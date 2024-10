Itt az idő berúgni ezt a szektort, nagy a lemaradás Erősödő beruházási kedv és finanszírozási igény látható az agrár- és élelmiszer ágazatokban. Az MBH Bank számításai szerint akár évi 160 milliárd forinttal is bővülhet az agrárium jövedelme a beruházási pályázatok révén. A fejlesztések megvalósításához több típusú hiteltermékre lehet szükség. Magyarországon még nincs elég exportképes középvállalat, ezért nem képes a magyar élelmiszeripar utolérni a versenytársakat. Bővebben>>> Az elmúlt időszak eredményei kapcsán Nagy István kiemelte: az élelmiszeripar teljesítménye nemcsak bővült, de a feldolgozott termékek aránya az agrárexportban is 74,2 százalékra emelkedett. A külkereskedelmi többlet 65 százalékkal nőtt, amely szintén a technológiai fejlesztések, a kormányzati támogatások és a piaci igényekhez való alkalmazkodás eredménye. A kormányzat továbbra is kiemelten támogatja a mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztését, különös figyelmet fordítva a fenntarthatóságra és a versenyképesség további erősítésére – olvasható a közleményben. A miniszter szerint „fantasztikus, hogy mennyien látnak lehetőséget az ágazatban". Ez az elsöprő fejlesztési és vállalkozási kedv is azt bizonyítja, hogy az érintettek is partnerei a kormánynak a mezőgazdaság és az élelmiszeripar teljes modernizációjában, amiért tudatosan tenni is akarnak – tette hozzá. Kitért arra is, hogy a piaci szereplők számítása szerint akár évente 160 milliárd forinttal is növekedhet az agrárium jövedelme 2026-2027-től a most indult pályázatok keretében megvalósuló beruházások révén, ami több mint 10 százalékos jövedelembővülést jelentene az ágazat számára.

Az agrárminiszter felidézte: az élelmiszer-feldolgozás megújítására és modernizációjára két pályázati felhívás jelent meg idén nyáron, melyek keretösszege 200 milliárd forint volt. Külön a kis projekteknek és külön a nagyoknak, így nem versenyeznek egymással a forrásokért – fogalmazott. A most zárult kiírások hatalmas érdeklődéssel zajlottak. A kisebb projektek megvalósítását segítő, feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása című kiírásra 54 milliárd forintnyi forrásigény érkezett, több mint 860 projektre. A nemzetközi piacon is versenyképes, hazai export növekedését is jelentő kapacitások létrehozását segítő feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatási kiírására pedig összesen több mint 708 milliárd forintnyi pályázatot nyújtottak be a vállalkozások.