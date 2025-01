Bemutatta az elmúlt évek Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) méréseinek eredményét Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára, aki úgy fogalmazott az eredmények kedvezőtlenek.

Az MTI tudósítása szerint az kitért arra az előadásában, hogy a magyarok várható élettartama 4,6 évvel elmarad az uniós átlagtól, a túlsúlyos, elhízott emberek aránya a harmadik legmagasabb, és a halálozások közel 10 százaléka a mozgásszegény életmód következménye.

Vesztükbe rohannak...

Az egészségi állapotunkat csak 11 százalékban befolyásolja, hogy milyen az egészségügyi ellátórendszer, az 43 százalékban az életmódunktól függ – mutatott rá az aktív Magyarországért felelős államtitkár.

Nincs állóképességük a diákoknak, mondta lapunknak egy testnevelőtanár. A NETFIT-teszt adatai is azt tükrözik, hogy minden negyedik gyermek túlsúlyos és már futni sem tudnak a diákok, erről itt olvashat bővebben.

Révész Máriusz szerint a fiatalok fittségi állapota Budapesten a legjobb, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a legrosszabb. Általánosságban elmondható, hogy a gyerekek negyede túlsúlyos vagy elhízott.

Életmódfelelősök kellenek a sulikba

Az államtitkár jelezte: a készülő Monspart Sarolta-stratégiában az iskoláknak életmód-stratégia készítését javasolják, minden tanárnak foglalkoznia kellene ezzel a területtel, és az iskolákban aktív életmódfelelősöket neveznének ki.

Mint mondta, a népegészségügyi termékadó tíz százalékából befolyó összegnek köszönhetően soha nem látott lehetőségek nyílnak az aktív, egészséges életmód támogatására.

Hatvan százalékosra növelik a futókör-, bringapark-, görparkprogramok támogatását, iskolai mászófalépítési programot hirdetnek, állandó pingpongtermek építésének segítésére 30 millió forintot fordítanak, és az olimpiai sporttá váló OCR akadálypályák létesítését is ösztönzik – sorolta.

Emellett emelik a sí- és korcsolyapályák kialakításának támogatását, Budapesten fedett skate- és bringaparkot hoznak létre, a Téry Ödön turistaház-fejlesztési program mellett elindítják az ifjúsági táborok felújítási programját is – ismertette.

Révész Máriusz szólt arról is, hogy elindították Magyarország legnagyobb, mozgásra ösztönző játékát: a Millió lépés az iskolákért programba 467 ezer ember regisztrált, a Gyerünk, apukám programban pedig a prosztataszűrésekre igyekeztek rávenni a férfiakat.

Jelezte: a Sport43 programmal 250 ezer diákot visznek ingyenes, iskolán kívüli élménysportprogramra, továbbá megkétszerezték a pontvadászat helyszíneinek számát. Annak érdekében pedig, hogy a gyermekek felkészülten és biztonságosan közlekedjenek, ezerötszázról tízezerre növelik a kerékpáros gyakorlati képzésben részt vevők számát.

Révész Máriusz kitért arra is, hogy idén már 7500 hátrányos helyzetű gyermeknek biztosítanak ingyenes, aktív osztálykirándulást, a Magyar Vízitúra Szövetséggel együttműködve vízitúrákat is szerveznek, valamint "nyitott tornaterem" programot is indítanak. A fogyatékossággal élők sporteszköz- és programtámogatását kétszeresére, 400 millió forintra emelik, június 13-án pedig már 50 településen rendezik meg a Mozgás éjszakáját – tette hozzá.

Jönnek a vándortáborok

Révész Máriusz azonban arról is beszámolt, hogy az iskolai túrázások ösztönzésére szolgáló programra, amit 250 ezer forinttal támogatnak nem találtak az országban 200 érdeklődő iskolát.

Kitért arra is, a Vándortábor konferencián, hogy élménnyé kell tenni a mozgást a gyermekeknek. Idén már a kilencedik idényben hirdetik meg a gyalogos, vízi, kerékpáros és zarándok-vándortáborokat 41 túraútvonalon, mintegy 160 szálláshellyel. Hangsúlyozta: a táborokra január 30-a este 8 órától lehet jelentkezni, a hátrányos helyzetűek és fogyatékossággal élők féláron vehetnek részt a táborokban.