A pandémia miatt elmaradt testnevelés órák hiánya még mindig érezteti a hatását a gyermekek fittségi állapotában – ez derül ki a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) 2022-es és 2023-as tanévi országos eredményeiből. Az úgynevezett Intézményi Fittségi Index (IFI) a 2022/2023-as tanévben a nyolcas skálán 5,3 volt, a pandémia előtt pedig 5,42.

A legfittebbek a budapesti diákok, 5,64-es indexszel, a legrosszabb mutatót pedig Nógrád vármegyében mérték, ahol 4,82-es indexek születtek a testnevelő tanárok felmérései alapján.

Kép: Economx

Nincs állóképességük

Nagyon vegyes a kép, vannak kifejezetten fitt és jó mozgású gyerekek, de az otthonról hozott minták nagy szerepet játszanak a gyerekek fittségi állapotában – mondta lapunknak Hausel Richárdné Vera, egy miskolci általános iskola testnevelő tanára. Hangsúlyozta, hogy vannak nagyon rossz állóképességgel rendelkező diákok is, akik a minimum szintet is alig érik el.

Úgy fogalmazott, hogy a diákok egy részének semmilyen állóképessége nincs.

A pedagógus éppen ezért minden erejével azon van, hogy meggyőzze a tanulókat a mozgás és az egészséges táplálkozás fontosságáról. Kisebb-nagyobb sikerrel jár ezen a téren – tette hozzá. „Én az a testnevelő tanár vagyok, aki az órán együtt mozog a gyerekekkel, és ezzel példát tudok nekik mutatni, hogy én is mozgékony vagyok" – mondta.

A testnevelő tanár szerint a NETFIT-mérés nem mutat feltétlenül reális képet, mert vannak tanárok, akik ezt komolyan veszik és vannak, akik a hasukra ütnek, amikor az eredményeket rögzítik.

Beszélt arról is, hogy a mindennapos testnevelés alól az idei évtől már csak az élsportolók kaphatnak felmentést.

Korábban azt tapasztalta, hogy egy húsz-huszonöt fős osztályból 3-4 gyerek vett csak részt a mindennapos testnevelésen, a többiek mindenféle felmentést hoztak, hogy fociznak vagy néptáncra járnak.

De a testnevelő tanár azt is tapasztalja, ha bejelenti a diákoknak, hogy a következő órán ingafutás lesz, akkor a fél osztály felmentést hoz, hogy fáj a lába. A gyerekek nem tudnak futni, ez pedig az ember alapvető mozgása, a mozgásforma most sajnos kihalófélben van. Szomorúan tapasztalja, hogy sok gyereknek már általános iskolában fáj a lába és a dereka is.

A NETFIT szerint is van mit behozni

A Covid–19 járvány betörése előtti adatokhoz képest a kardiovaszkuláris fittség (állóképességi ingafutás), a kézi szorítóerő és a hajlékonyság területén is jelentős lemaradást mutatnak az adatok. A legkritikusabb terület az állóképesség, itt vannak a legrosszabb eredmények.

A jelentés szerint még mindig 4-5 százalékpontos különbség mutatkozik a Covid előtti eredményekhez képest.

A NETFIT-mérés már kilencedik alkalommal készült el. A teszteken a tanulók egészségközpontú fittségi állapotát figyelik meg minden magyar köznevelési intézményben. Összesen 3732 iskolában 655,5 ezer diák állóképességét tesztelték a pedagógusok.

A diákok negyede túlsúlyos

A felmérés adatai szerint az 5–12. évfolyamos tanulók 26,1 százaléka - a fiúk 28,7 százaléka és a lányok 23,5 százaléka túlsúlyos. A 2021/2022. tanév eredményeivel ezt összevetve az látszik, hogy átlagosan 1,7 százalékponttal csökkent a magas BMI-vel rendelkezők aránya.

Kép: Economx



A testzsírszázalék-értékek alapján a diákok 69,5 százaléka került egészségzónába, nemek szerint a fiúk: 70,2 százaléka, a lányoknak pedig 68,9 százaléka.

Azt írják a tanulmányban, hogy a 2021/2022. tanév eredményeihez képest az egészségzóna-arány értékek átlagosan 1,2 százalékponttal nőttek. Ugyanakkor kiemelték, hogy míg a fiúk esetében a testzsírszázalék-érték (TZS) és a BMI-érték alapján az egészségzóna-arány közel 2 százalékpont eltérést mutat, addig a lányok esetében a TZS százalék érték alapján 7,6 százalékponttal több tanuló került a túlsúlyos vagy elhízott kategóriába.

Kitérnek arra is, hogy míg az 5. osztályos fiúk 68,6 százaléka, illetve a lányok 63,5 százaléka teljesített egészségzónában, addig a 12. évfolyamon a fiúk kevesebb mint a fele (44,8 százaléka), a lányoknak csupán harmada (33 százaléka) tudott csak ebbe a kategóriába bekerülni.

Az egészségügyi szempontból az elhízott kategóriába a 5. évfolyamos fiúk (6,7 százalék) és a 12. évfolyamos lányok (14,6 százalék) közül tartoztak a legtöbben. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a 7. évfolyamtól ugrik meg például az elhízott lányok aránya. A 2021/2022-es eredményekhez képest az optimális testzsírszázalékkal rendelkező fiúk aránya átlagosan 2,8 százalékponttal nőtt, míg a lányoknál 0,9 százalékpontos emelkedést mértek.

Nem megy a futás

Az úgynevezett állóképességi ingafutás teszten, ahol 20 vagy alternatívaként 15 méteres távot kell minél gyorsabban lefutni, az ötödikes fiúk 68 százaléka teljesített jól, de 12-dikben már csak a fiúk 44 százaléka volt fitt. A lányok állóképessége is hasonló arányban csökken: 5. osztályban még a kislányok 63 százaléka tudja lefutni a távot szintidőn belül, 12-dikben pedig már csak a lányok 33 százalékának állóképessége számít jónak.

Európai összehasonlításban sem állunk jól, mert az úgynevezett európai fittségi térképen 30 európai ország közül a 24. helyen van Magyarország a fiatalok kardiovaszkuláris fittségi állapota alapján csak egyes nyugat-balkáni államok (Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Észak-Macedónia), Görögország és Lettország teljesített rosszabbul ezen a területen.