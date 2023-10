Az Átlátszó híradása szerint eddig nyolc alkalommal kötelezte a hatóság 1700 tonna veszélyes akku-hulladék elszállítására azt a vállalkozót, akit 103 millió forintra is megbüntettek az Abasáron illegálisan tárolt hulladék ügyében. Mindhiába: a megbírságolt vállalkozó keresetet nyújtott be a döntés ellen, a selejtes akku-cellák nagy részét pedig több mint két hónapja, augusztus eleje óta nem szállította el. A környezet-veszélyeztető állapot tehát továbbra is fennáll a Heves megyei községben.

Átcímkézett hordók

Az Átlátszó adatigénylése nyomán kiderült, hogy az ügy egyáltalán nem rendeződött. A megbírságolt vállalkozó csupán 6 tonna „alumínium-forgácsot” szállított el a helyszínről és a több mint ezer, akku-cellákat tartalmazó hordó ott maradt. Emiatt augusztus közepén újabb félmillió forintos végrehajtási bírságot szabtak ki az illegális raktározás elkövetőjére.

A büntetésről szóló végzés szerint annyi történt, hogy a vállalkozó „újracsomagolta” és átcímkézte a hordókban lévő hulladék egy részét, mivel azokon korábban nem jelölték a veszélyességet jelölő besorolást.

Ám a hulladékot ezután sem szállították el, a hatóság hiába szabott ki szeptemberben és októberben újabb hét, egyenként félmillió forintos bírságot.

Hova kerül?

Az Átlátszó szerint nem árulják el a hatóságok, hogy az akku-cellákat tartalmazó, átcímkézett veszélyes hulladék hová kerül. A büntető határozat szerint a hordók a SungEel Hitech Hungary Kft. bátonyterenyei üzeméből származtak; oda azonban elvileg nem szállíthatják vissza: a bátonyterenyei feldolgozó üzem működését ugyanis a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal augusztus 23-án határozatlan időre felfüggesztette. Az üzem tevékenységének folytatását pedig a „jogszerű működés” feltételeinek megteremtéséhez és a „túltárolt hulladék” helyzetének rendezéséhez kötötte a hatóság – ez azonban eddig nem történt meg.

Hamis kódok

Az Átlátszó információi szerint az abasári hordókon szereplő, hamis 19 12 12 kóddal jelölt, majd a hatóság döntése nyomán 19 12 11 kódba „átsorolt” veszélyes hulladék kezelésére a SungEel Kft. bátonyterenyei és szigetszentmiklósi feldolgozó üzemének nincs is engedélye.

A büntető határozat szerint a hordókból a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztálya mintát vett, s ennek eredménye alapján történt a veszélyesség megállapítása. De az Átlátszó beszámolója szerint hiába nyújtottak be adatigénylést a mintavételezést végző hatóságnak, ők megtagadták az adatkiadást arra hivatkozva, hogy a mintavételi jegyzőkönyvek szerintük nem közadatok, s a méréseket egyébként sem ők végeztek.